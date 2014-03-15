Cumhurbaşkanı Gül: Babaların verdiği sağduyu mesajı herkese ders olsun

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin zor ve çalkantılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Toprağa verdiğimiz Berkin, Burakcan ve polis memurumuz Ahmet Küçüktağ’ın yüreği yanmış babalarının acılarını içlerine gömerek bize verdiği sağduyu mesajları herkese ders ve örnek olmalıdır” dedi. Gül, gerilimi tırmandıracak davranışlardan herkesin kaçınması gerektiğini vurguladı.

Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e son günlerde sokağa yansıyan ve 3 gencin yaşamına mal olan gerilimle ilgili düşüncelerini sordu.

Cumurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin zor ve çalkantılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, sağduyu çağrısı yaptı. Halkın kısa süre sonra en demokratik hakkını kullanarak sandık başına gideceğini anımsatan Gül, son 1 hafta içinde toprağa verilen Berkin Elvan, Burakcan Karamanoğlu ve polis memuru Ahmet Küçüktağ’ın acılı babalarının gösterdiği sağduyuyu herkesin örnek ve ders almasını istedi. Türkiye 1 hafta içinde 3 gencini toprağa verdi. Gezi olayları sırasında ekmek almak için evinden çıkan ve kafasına isabet eden gaz fişeği nedeniyle komaya giren 14 yaşındaki Berkin Elvan, 269 günlük yaşam mücadelesini 11 Mart günü kaybetti. Berkin’in cenazesini 12 Mart günü yüzbinler uğurladı, aynı gün İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri oldu. Tunceli’deki gerginlik sırasında 30 yaşındaki polis memuru Ahmet Küçüktağ kalp krizi geçirip şehit oldu. Aynı gece, Okmeydanı’nda yaşanan olaylarda da Burakcan Karamanoğlu başından vurularak öldürüldü.

Babalar örnek olsun

Gül'ün Hürriyet gazetesinde yer alan mesajı şöyle: “Türkiye son derece sıkıntılı, zor ve çalkantılı bir dönemden geçiyor. Halkımız kısa süre içinde en demokratik hakkını kullanmak üzere sandık başına gidecek. Bu kritik süreçte ülkemizde gerilimi tırmandıracak, tamiri güç, kalıcı kutuplaşmalara yol açacak eylem, söylem ve davranışlardan kaçınması ve aklıselim içinde hareket etmesi istisnasız herkesin görevidir. Ve bu vatana karşı ortak sorumluluğudur. Son günlerde toprağa verdiğimiz Berkin, Burakcan ve polis memurumuz Ahmet Küçüktağ’ın yüreği yanmış babalarının acılarını içlerine gömerek bize verdiği sağduyu mesajları herkese ders ve örnek olmalıdır. Türkiye bu ülkede yaşayan herkesin ülkesidir. Ülkemizin kıymetini iyi bilmemiz gerekir.”