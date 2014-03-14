Ve Erdoğan Berkin için konuştu: Terör örgütlerinin içine aldığı, yüzü poşulu bir çocuk!

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı sürecinde ekmek almaya giderken polisin attığı biber gazı fişeğinin kapsülüyle yaralandıktan sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan için "terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde yüzü poşulu bir çocuk" ifadesini kullandı. "Cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk. Ne ekmek alması, ne alakası var. Polis orada yüzü poşulu, elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden anlayacak" diyen Erdoğan, Berkin Elvan'ın annesini de "mezarına niye demir bilyeler koydunuz" sözleriyle hedef aldı. Erdoğan'ın Gaziantep mitinginde öne sürdüğü bu iddialar üzerine, konuşmayı dinleyenlerin önemli bir bölümü Berkin Elvan'ın annesini yuhaladı. Erdoğan konuşmasında Okmeydanı'nda öldürülen Burak Can Kraman'ı ise "şehit" olarak niteledi.

Yerel seçim kapmapyası kapsamında Gaziantep’te konuşan Erdoğan, 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 16 kiloya düşerek 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan için şunları söyledi:

- Geçenlerde İstanbul'da bir cenaze yaşandı. Maalesef terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına muhatap oluyor. Polis, orada yüzü poşulu, elinde sapanla, demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor, 'ekmek almaya giden çocuk' diyor. Dürüst ol, dürüst. Ne ekmek alması ne alakası var?

- Kendilerinden olmayan polisi, askeri, bürokratı dinleyecek kadar hainler. Onun için ben polis kardeşlerime sesleniyorum. Silahlı kuvvetlerdeki kardeşlerime sesleniyorum. Kesinlikle bunlara bulaşmayanları tenzih ederek sesleniyorum. Aman dikkat diyorum. Aman dikkat diyorum. Hatta şu anda ittifak yaptıkları malum partiler, onları da dinliyorlar, dinlediler. Bunlar iki yüzlüdür. Güvenilmezdir.

' O demir bilyeleri niçin atıyordu mezarına?'

Çok enteresan, annesi 'Evladımın katili başbakan' diyor. Ben evlada sevgiyi, muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilyeler atışınızı pek anlamadım. O demir bilyeleri niçin atıyordu mezarına? Neyin mesajını veriyorsun.

'Burakcan'ı şehit ediyorlar'

Bakın biz başka bir baba da tanıdık. DHKP-C oradan geçerken gecenin karanlığında Burak yavrumuzu orada şehit ediyorlar. Burakcan’ın elinde sapan silah yoktu. Sadece evinin önünde olan o yavruyu orada şehit ediyorlar ve sokakta toplanan kovan sayısı 42. Bunlar o teröristlerle iş tutuyorlar. Burak yavrumuz şehit edenler Kılıçdaroğlu’nun illegal cellatlarıdır.

Burakcan’ın babası ortam iyice gerilmesin diye kalkıyor Kasımpaşa’daki cenaze namazından soramn alıyor yavrusunu Giresun’a götürüyor. Bu da baba ama bu kalkıp da öyle bir beyanda bulunmuyor. Ülkem gerilmesin vatan sağ olsun ben bu acıya katlanacağım diyor. O olayda Burakcan gidiyor, iki kişi yaralı birisinin durumu ağır.