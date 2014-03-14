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Berkin Elvan’a Facebook’tan küfreden polis görevden alındı

Facebook üzerinden Berkin Elvan'a küfür eden polis memurunun görevden alındığı duyuruldu

14 Mart 2014 11:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir Facebook'ta "emniyet mensubuna yakışmayacak" şekilde paylaşımda bulunan polis memurunun, görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Yalçın'ın haberine göre, emniyetten yapılan yazılı açıklamada:

"Sosyal bir paylaşım sitesinde emniyet mensubuna yakışmayacak şekilde yazı yazarak paylaşımda bulunan personel, tarafımızdan hiçbir şekilde tasvip edilmeyen ve kesinlikle kabul edilemez bu davranışı nedeniyle, İl Valimizin de talimatları doğrultusunda derhal görevden uzaklaştırılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Söz konusu polis Berkin'e ölümünün ardından düzenlenen eylemler nedeniyle izni iptal olduğu için 'kızarak' kendisine ve ailesine ağır küfürler etmişti. Polis ayrıca, "Seni vuran çeviğin ellerinden öperim" yazmıştı.

 

Vali de Twitter 'a yazdı

 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, görevden alınan polis memuru ile ilgili şu tweet'i attı: "Sosyal Medyada kötü, çirkin paylaşımları ile tarafıma yoğun biçimde şikayet olunan bir polis memuru hakkında süratle cezai işlemleri yaptık."

 

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