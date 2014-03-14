Mersin’de avukatlar Berkin için yürüdü

Mersin’de Mersin Barosu, Berkin Elvan için yürüdü. Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen, kolluk kuvvetlerinin gereksiz ve orantısız şiddet kullanılması sonucu Berkin Elvan’ı kurban verdiklerini belirterek, siyasal yargının halkın tüm kesimleri ve yargı üzerinde baskı kurduğunu söyledi.

Mersin Adliyesi önünde buluşan Mersin Barosuna üye yaklaşık 250 avukat, cübbelerini giyerek buradan cumhuriyet alanına kadar yürüdü. Yürüyüşte, “Berkin için adalet için ayaktayız” pankartını ve “Berkin Elvan 15’inde bir fidan” , “Adalet istiyoruz” dövizlerini taşıyan avukatlar sık sık, ”Berkin Elvan ölümsüzdür” sloganı attı. Bazı avukatlar da ellerinde ekmek ve Berkin Elvan’ın resmini taşıdı. Yürüyüş sonrası açıklama yapan, Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen, kolluk kuvvetlerinin gereksiz ve orantısız şiddet kullanılması sonucu Berkin Elvan’ı kurban verdiklerini belirterek, siyasal yargının halkın tüm kesimleri ve yargı üzerinde baskı kurduğunu söyledi.

Anayasa ve kanunlarla güvence altına alınmış tüm hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığını ve benmerkezci antidemokratik bir siyasal iktidar yapılanmasının oluştuğunu savunan Antmen, demokrasi ve hukukun üstünlüğü çağrısı yaptı.

Hiçkimsenin yaşam hakkının elinden alınmasını istemediklerini ifade eden Antmen,”Mersin’de okullarda ve dershanelerde ilköğretim müfettişleri ile devlet okullarına okul müdürleri ile öğrencilerin ve velilerin sorgulanarak siyasi düşünce ve tavırları öğrenilmeye ve bir korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılmıştır. Çocuklarımız muhbirliğe zorlanmaktadır” dedi.