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New York Times'ta Berkin Elvan ilanı

New York Times, başlatılan bir kampanya sonrası bugün tam sayfa Berkin Elvan ilanı yayınladı

14 Mart 2014 10:02

New York Times gazetesine tam sayfa ilan vermek amacıyla başlatılan kampanya sonuç verdi ve gazete bugün Berkin Elvan ilanıyla çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre "Berkin Elvan için adalet yok" başlığıyla yayınlanan ilanda İstanbul ve Gezi kelimelerinin hiç geçirilmemesi ise sosyal medyada eleştirildi.

İlan şöyle devam ediyor:

“Hiçbir siyasi otorite, kişisel servet ya da ego bu çocuğun hayatından kıymetli değildir!”

“15 yaşındaki Berkin Elvan direkt olarak kafasına isabet eden bir biber gazı kapsülüyle yaralandıktan sonra 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti”

“Erdoğan’ın ‘kahramanı’ Türk polisi onu ekmek almaya giderken vurdu”

“Bunun sorumluları vicdan sahibi değil. Sen kendi vicdanını kullan”

“Adalet için sesini yükselt!”
#Berkinihatırla

İlanın yayımlatmak için 57 bin dolar toplamayı hedefleyen kampanya, sadece 36 saat içinde 58 bin 512 dolar bağış almıştı.

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