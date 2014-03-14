Burak Can'ın babası: Berkin de bizim evladımız

Dün akşam Okmeydanı’nda DHKP-C tarafından vurularak öldürülen Burak Can Karamanoğlu’nun babası Halil Karamanoğlu, olayların olmamasını tavsip etmediğini ve herksin huzur içinde yaşamasını istediğini belirterek, Berkin Elvan için, “O da bizim evladımız. Bizim yüreğimiz yandı. Onun annesin yüreği yanmadı mı? O da bizim evladımız. O da Türk çocuğu. O da bir insan. O da bir genç delikanlı. Biz ayırt etmiyoruz kimseyi” dedi.

Burakcan Karamanoğlu’nun babası Halil Karamanoğlu’nun Artı bir televizyonunda yayımlanan “Canlı gaste” programında Can Dündar’ın sorularını şöyle yanıtladı:



- Ben işçi emeklisiyim. Akşam dört gibi 4 buçuk gibi eve geldim. Akşam kap yemeğimi yedim. Oğlum işten geldi. Markette çalışıyor. İşten geldi. Babacım nasılsın, iyiyim oğlum dedim. Ben dedim çıkıyorum. Tamam dedi baba. Yalnız dedi, olaylar dikkat et dedi bana. Dedim tamam oğlum sen de çıkma. Benim oturduğum yer, Okmeydanı’na dört yol. Olaylar en az üç yüz metre dört yüz metre mesafe var benim oturduğum yerle. Ben çıktım evden. Biraz sonra o da çıkmak istiyor evden. Annesi diyor ki, gitme oğlum dışarıda olaylar var. Anne ben köşeden uzaktan bakarım yakına gitmem diyor. O sırada ışıklar, elektrik yok. Aşağı iniyor. Orada arkadaşları var mahalleden. Orda arkadaşlarıyla beraber, benim komşumun çocukları. Beraber yine yürüyerek 100 metre yukarı çıkıyorlar. Orada gene çeşme durağı diye bir yer var. Orada kalabalığı görüyor geri dönüyorlar. Yukardan 700- 800 kişi bin kişi, molotof atarak, silah atarak, otomatik silahlarla tahrif ederek geliyorlarmış. Bunlar bunları görünce geri kaçıyorlar. Orda kasap var, kasap market. Marketin önüne siper alıyorlar. Ve oradaki insanlar da aynı onlar gibi kaçıyorlar. Orda hep birikiyorlar sağlı sollu. Kendilerini korumak için. O arada, yani evden çıkışla hadise olay arasında yarım saat mesafe yok. Yarım saat içinde olan olaylar. Kurşun isabet ediyor. Çocuk yere düşüyor. Oradaki arkadaşları kapıyor Kasımpaşa askeri hastaneye götürüyor. Zaten çocuk orda, hastaneye gelene kadar vefat etmiş. Kafadan girmiş kurşun, arka enseden çıkmış. Olay bu.

- Bir çatışma olduğu söylendi başta, öyle bir şey yok anlaşılan.

- Hayır.

- Doğrudan hedef alınarak, ateş edilmiş gibi görünüyor.

- Evet doğrudan hedef alarak ateş edilmiş. Hiçbir taraftan müdahale yoktur. Ne polis var ne de halktan tepki var. Yalnız sağa sola ve ateş ederek sağı solu kırarak dört yola doğru geliyorlarmış. Yani önlerinde tepki veren karşı koyan kimse yok.

- Diğer arkadaşları da yaralı onların durumu nasıl?

- Kendi arkadaşları değil, onların az ilerisinde duran arkadaşları. Onlar da aynı memleketliyiz. Onlarında birinin bacağında birinin elinde.

- Polis yok mu?

- Bir tane polis yok.

- Müdahale olmamış..

- Yok, kesinlikle en ufak müdahale yok. O gösteri yapan kişilere ne halktan tepki var ne polisten tepki var. Sağı solu kıra yaka gelmişler. Silahlarla ateş etmişler.

- Oğlunuzun hedef olmasını gerektirecek, hiçbir koşulda gerekmez ama, hiç bir politik duruşu var mıydı?

- Benim çocuğum hiçbir örgüte siyasi partiye kayıtlı değil. Zaten üç ay oldu askerden geleli. Kendisi markette çalışıyor. Futbol oynar, işine gider, işinden gelir. Başka bir siyasi tarafı yok.

-Devlet yetkilileri aradı mı sizi bugün?

-Çok aradılar.

- Halil bey, dün de izlemişsinizdir. Bir başka Türkiye’nin evladı gitti. Bugün de ne yazık ki sizin evladınız gitti.

-Kardeşim, o da bizim evladımız. Bizim yüreğimiz yandı. Onun annesin yüreği yanmadı mı? O da bizim evladımız. O da Türk çocuğu. O da bir insan. O da bir genç delikanlı. Biz ayırt etmiyoruz kimseyi.

- Kimler aradı sizi?

- Hatırlamıyorum beyefendi, haddinden fazla aradılar, telefonumuz hiç susmadı.

- Burakcan’ın arkadaşları arkadaşları ya da sevenler tepki göstermişler, Berkin’in mahallesine yürümüşler. Bu tepki tırmanmasın diye sizin ne tavsiyeniz olur.

- Ben tasvip etmiyorum. Ben bu işe karşıyım. Biz bu Türkiye’de yaşıyoruz. Bu Türkiye bizim. Başka Türkiye’de seven yoktur. Türkiye bizim. Başkasının değil. Niye biz ayrımcılık yapalım. Oraya koşalım müdahale yapalım. Öyle bir şey yok.

- Türkiye’de başka acılar yaşanmaması başka canların için ne tavsiye edersiniz?

- Bu olayların olmamasını tavsiye ediyorum. Bundan sonra herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum.