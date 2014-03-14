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CHP Milletvekili Tanal: Berkin'in otopsisine ailenin avukatı sokulmak istenmedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Berkin Elvan'ın avukatının "Cumhuriyet savcısı tarafından otopsiye alınmak istemediğini" söyledi

14 Mart 2014 22:28

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi Parkı eylemleri sırasında biber gazı kapsülsüyle kafasından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünün ardından yapılan otopsiye Elvan’ın avukatının alınmak istenmediğini iddia etti.

Tuluhan Tekelioğlu’nun sunduğu Artı 1 TV’de yayınlanan Gece Masası programına konuk olan Tanal, Berkin’i vuran polisin kapsülün seri numarasından tespit edilebileceğini belirtti.

Tanal şöyle konuştu:

"Polise teslim edilen silahlar beli telsim edilen mermiler belli. Bu mermilerin seri numaraları da var biz buna “yiv” deriz. Bu kapsül zaten yakalanmış durumda. Berkinin vurulduğu yerde görev yapan polisler belli."

"Berkin’in ölümünün ardından biz Adli Tıp’a bilgi almak için gittik. Otopsiye girmek istedim, Ceza muhakemeleri Kanunu’nun 86. Maddesi’ne göre, müdafinin gösterdiği bilirkişi de otopsiye girebilir. Ama oradaki Cumhuriyet Savcısı “biz 12 yıldan beri otopsiye hiçbir avukatı sokmadık.” dedi. Neden sokmuyorsunuz neticede Berkini öldüren iktidar, hükümet, polis. Adli Tıp’ta resmi kurum. Yine resmi kurumlar girecek, raporu düzenleyecek körler sağırlar birbirini ağırlar. Bu açıdan üzerinde şaiya kalır biz bir yönden şaibe oluşmaması için de yardımcı olmak istedik."

"Otopsiye girmemize izin vermediler Başsavcıyla görüşmeye çalıştık, Başsavcı telefona çıkmadı. Adalet Bakanlığı ile görüştük onun üzerine Başsavcı aradı. Ve otopsiye girebildik. Tabi rapor 1 ay sonra çıkacak."

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