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Başbakan'a göre Berkin'in mezarına konan misketler 'demir bilye'

Başbakan Erdoğan, Elvan ailesini eleştirerek, 'O demir bilyeleri niçin atıyordu mezarına' dedi

14 Mart 2014 22:22

Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep’te düzenlediği seçim mitinginde, 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın cenazesi hakkında “sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilyeler atışınızı pek anlamadım. O demir bilyeleri niçin atıyordu mezarına? Neyin mesajını veriyorsun?” dedi. Ancak, cenazede çekilen fotoğraflar Berkin’in mezarına atılanların renkli oyun misketleri olduğu görülüyor.

Erdoğan Berkin Elvan’ın terör örgütlerinin içinde yer aldığını iddia ederek “yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına muhatap oluyor. Polis, orada yüzü poşulu, elinde sapanla, demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak” dedi. Erdoğan, Elvan ailesini de suçlamaktan geri durmayarak,  “sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilyeler atışınızı pek anlamadım. O demir bilyeleri niçin atıyordu mezarına? Neyin mesajını veriyorsun?” dedi.

Berkin'in babası Sami Elvan ise Erdoğan'ın sözleri üzerine, "Misket oynayacak yaşta çocuk, onun için annesi misket oynasın diye koydu" dedi.  

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