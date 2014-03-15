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Başbakan, Berkin konusunda da Arınç'ı yalanladı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dün Berkin Elvan'ın ölümü hakkında 'Başbakan'ımızın da üzüntü yaşadığına inanıyorum' demişti

15 Mart 2014 01:23

Başbakan Tayyip Erdoğan bugün konuşmasında polisin attığı biber gazı kapsülü sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan için "Terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde yüzü poşulu bir çocuk" dedi. Erdoğan bu sözleri ile kendisinden bir gün önce açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı yalanlamış oldu. Arınç, dün konuşmasında "Ben Sayın Başbakan'ımızın da, tüm hükümet üyelerimizin, açıklama yapanlar yapmayanlar hepsinin, büyük bir üzüntü yaşadığına inanıyorum" demişti. 
 
 

Erdoğan: Ne ekmek alması ne alakası var?

 
 
Yerel seçim kapmapyası kapsamında Gaziantep’te konuşan Erdoğan, Berkin Elvan ve cenazesi hakkında şu ifadeleri kullandı: 
"Geçenlerde İstanbul'da bir cenaze yaşandı. Maalesef terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına muhatap oluyor. Polis, orada yüzü poşulu, elinde sapanla, demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor, 'ekmek almaya giden çocuk' diyor. Dürüst ol, dürüst. Ne ekmek alması ne alakası var?"
"Çok enteresan, annesi 'Evladımın katili başbakan' diyor. Ben evlada sevgiyi, muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilyeler atışınızı pek anlamadım. O demir bilyeleri niçin atıyordu mezarına? Neyin mesajını veriyorsun"
 
 

Arınç: Başbakan'ımızın da üzüntü yaşadığına inanıyorum

 
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise Bilecik'teki konuşmasında şunları söylemişti:
"Cenaze törenini ve bundan sonra Türkiye'de yaşanabilecek olayların kışkırtıcılarını bulup ortaya çıkarmalıyız. Bunlara hiçbir zaman pirim vermemeliyiz. Bu acıdan istifade ederek Türkiye'yi daha büyük acılara sokmak isteyenleri teşhis etmeli ve onlara fırsat vermemeliyiz.
 
Acılar paylaşıldıkça umarım küçülecektir. Ben sayın Başbakan'ımızın da, tüm hükümet üyelerimizin, açıklama yapanlar yapmayanlar hepsinin, büyük bir üzüntü yaşadığına inanıyorum."

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