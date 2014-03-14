Berkin'in babasından Burak Can'ın babasına başsağlığı

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, Okmeydanı’nda vurularak hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu’nu aradı, başsağlığı diledi.

Sami Elvan, Karamanoğlu’na şunları söyledi:

“Senin oğlun da bizim oğlumuz. Acımız aynı, acımız büyük, acılar yarıştırılmaz. Ölümler üstünden siyaset yapılmaz. Acıyı yaşayan biziz. Barışa kardeşliğe dair duygularımızı yaşatalım.”

bianet'te yer alan habere göre, Halil Karamanoğlu da aynı duyguları paylaştığını, oğlunun cenazesinin yapıldığı Giresun’dan İstanbul’a döndüklerinde Elvan ailesinin ziyaretine geleceklerini söyledi.

Elvan ailesinin yanında olan sanatçı Hilmi Yarayıcı da “Ortak bir acı var, yeni Berkin’ler, Burak’lar olmasın istiyorlar” dedi.

Ne olmuştu?

Gezi eylemelri sırasında başından gaz fişeğiyle vurulan 15 yaşındaki Berkin Elvan, 269. günde yaşam mücadelesini kaybetti. 11 Mart’ta hayatını kaybeden Elvan, 12 Mart Çarşamba günü Okmeydanı Cemevi’ndeki törenin ardından Feriköy mezarlığına defnedildi.

Aynı akşam Okmeydanı’nda vurulan 22 yaşındaki Burak Can Karamanoğlu hayatını kaybetti, olayda iki kişi de yaralandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 12 Mart akşamı, saat 22:30'da Kulaksız Dörtyol mevkiinde iki grup arasında önce sözlü başlayan kavgada sonra silah kullanıldı. Burak Can Karamanoğlu’nun yaşamını yitirdiği olayda, Hüseyin Taşbaşı el ayasından, Ramazan Gün ise karın boşluğundan yaralandı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.