Okmeydanı'nda hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu uğurlandı

Başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın cenazesinin ardından Kasımpaşa Kulaksız’da iki grup arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Burakcan Karamanoğlu (22) toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Alucra ilçesine uğurlandı.

Sabah saatlerinden itibaren semtte büyük bir gerginlik hakim. Burakcan’ın ölümünü duyan ve sosyal medyadan yapılan çağrılarla mahalleye gelen binlerce kişi slogan atarak Okmeydanı’na yürümek istedi.

Fırat Alkaç ve Aziz Özen'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, baba Halil Karamanoğlu "Benim sağ ve solla herhangi bir işim yok. Biz hep beraber Türk milletiyiz, Türküz. Bizim vatanımız tek. Bu olayları tasvip etmiyoruz. Herkesin evladı var. Benim canım yanıyor. Yazık günah bu millete, bu çocuklara yazık. Bütün gençlere yazık... Bedava ölüm, bedava" dedi. Burak’ın cenazesi önce helallik alınmasın için evinin önüne getirildi daha sonra ise Konak ve Camii’ne götürüldü. Olayları protesto eden kalabalık ise yürüyüş düzenlendi.

Çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Kasımpaşa, Kulaksız, Dörtyol, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda karşıt görüşlü iki grup arasında yaşanan gerginliğin çatışmaya dönüştü. Tekbir getiren gruptakilerden bazılarının ellerinde sopa olduğu iddia ediliyor. Berkin Elvan ailesinin evinin çevresinde bekleyen diğer gruptakiler arasında gerginlik yaşandı.

İki grup arasında yaşanan gerginlikte silah sesleri duyuldu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, biri de Kasımpaşa'daki Deniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan ve Deniz Hastanesi'nde tedavi altına alınan Burakcan Karamanoğlu kurtarılamadı.

Burakcan’ın ölüm haberini duyan çok sayıda kişi Dörtyol’a geldi. Ellerinde dövizlerle “Burakcan ölümsüzdür, kalbimizde yaşıyor”, “Dörtyol uyuma şehidine sahip çık” sloganları atarak, Okmeydanı’na, Berkin’in oturduğu mahalleye gitmek istediler. Bölgede önlem alan Çevik Kuvvet ekipleri göstericilerin yolunu kesti ve Okmeydanı’na çıkışlarına izin vermedi.

Baba Karamanoğlu: Dışarı çıkmıştı, kör kurşunla öldü

Karamanoğlu'nun cenazesi, olayın ardından kaldırıldığı Kasımpaşa Asker Hastanesi'ndeki savcılık incelemesinden sonra adli tıp kurumuna getirildi. Burak Can Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam yemek yedikten sonra dışarı çıktığını söyledi.

Baba Karamanoğlu, oğlunun annesine dışarı çıktığını söylediğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü: Annesi de “oğlum dışarıda olaylar var, dışarı çıkma” demiş. Evimiz ana caddeye yakın. Bizim olduğumuz mevkide, muhitte olay olmaz. 200 metre yukarıda olayların olduğu yerde vatandaşlar toplu halde yürüyerek geliyorlar. Işıklar sönük, saat 18.00'de ışıkları söndürdüler. Toplu halde geliyorlar. Bunlar da 3 arkadaş kol kola giriyorlar. Caddenin kenarında bunları gözlüyorlar. Hepsi 5-10 dakika içinde olay bitiyor. Kör kurşun gelip isabet ediyor.

‘Ellerinde sopalar yok’

Karamanoğlu, kurşunun eylemcilerden geldiğini belirterek, "Ellerinde sopalar yok, bizimkiler sadece meraktan... Genç çocuklar, merak edip bakıyorlar. 3 arkadaşıyla beraber gidiyor. Zifiri karanlık. Mermi geliyor. Yanındaki arkadaşı 'ne oldu?' diyor. Düşüyor, olduğu yere ve yüzünü yere vuruyor. Vurunca yüzü yarılıyor. Bedava ölüm, bedava" diye konuştu.

Oğlunun yanındakilerde yaralanma söz konusu olmadığını dile getiren Karamanoğlu, topluma sağ duyu çağrısında bulunarak, "Kardeşim, benim sağ ve solla herhangi bir işim yok. Biz hep beraber Türk milletiyiz, Türküz. Bizim vatanımız tek. Bu olayları tasvip etmiyoruz" dedi.

Karamanoğlu, Berkin Elvan'ın cenaze törenin ardından yaşananlara değinerek, "Nedir bir çocuğun, 15 yaşındaki bir çocuğun, bir ekmek alıp veriyor hesabını katarak, bunu ileri sürerek, ülkenin altını üstüne getirmenin bir anlamı yok. 15 yaşındaki bir çocuk mu Türkiye'yi kurtarıyordu, ölmeseydi? Onu ileri sürerek bu hadiseleri yapıyorlar. Okmeydanı'nda kırmadıkları dükkan, yer kalmadı. Yaktılar, yıktılar her tarafı. Bir polis önüne çıkıp da 'nereye gidiyorsun?' demedi. Herkesin evladı var. Benim canım yanıyor. Yazık günah bu millete, bu çocuklara yazık. Bütün gençlere yazık. Sağduyu... Hep bir ve beraber olacağız. Bu ülkeyi kimseye böldürmeyeceğiz. Kimseye de yar etmeyeceğiz. Biz Türküz, Müslümanız. Bu ülkeyi Türkiye'den, Türk'ten başkası idare edemez. Almanı, Amerikalısı gelip burayı idare edemez" ifadelerini kullandı.

Baba Halil Karamanoğlu, oğlunun bahriyeli olarak askerliğini yapıp 3 ay önce terhis olduğunu sözlerine ekledi.

'Karşıt grup, çatışma yok'

Ailenin yakınlarından olan Dursun Eker, karşıt gruplar arasında bir çatışmanın olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Berkin'in cenazesine katılan grupların, dağılıp Okmeydanı'nda taşkınlık yapması ve o sırada tesadüfen bu gençlerle karşılaşmasından mütevellit bir hadise. Karşıt grup, çatışma yok. Ne taş, ne sopa var. Tamamen kalabalığın içinde kim olduğunu bilmediğimiz şahısların ateş açması sonucu bizim bir gencimiz vefat etti. Başka vefatlar olmasın, başka canlar yanmasın. Biz taşkınlık çıkmaması için cenazeyi burada değil, Alucra'da toprağa vereceğiz. Biz sağduyu çağrısında bulunuyoruz; lütfen herkes sakin olsun."

Ülkü Ocakları'ndan 'Okmeydanı' açıklaması

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan dün akşam Okmeydanı'nda 1 kişinin ölümü 2 kişinin de silahla yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili açıklama yapıldı. "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlığı ve İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım imzasını taşıyan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Okmeydanı’nda dün akşam saat 22.00 sularında yasadışı gösteri yapan eylemci bir grup ile Kasımpaşa 1453 tarafta grubu arasındaki olayda 22 yaşındaki Burak Can Kahramanoğlu isimli bir genç hayatını kaybetmiştir.Başta Sosyal Medya olmak üzere bazı yayın organlarında dün meydana gelen olayların ülkücülerle yasadışı gösteri yapan gruplar arasında gerçekleştiği ve olayda hayatını kaybeden Kahramanoğlu’nun Ülkü Ocaklarına mensup olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu olaylarda Ülkü Ocakları ve onun herhangi bir mensubu kesinlikle yer almamış almamıştır. Olayda vefat eden merhum Burak Can Kahramanoğlu’nun eylemcilerle çatışan, AKP’nin hegemonyası altındaki “Kasımpaşa 1453" grubunun bir mensubu olduğu bilinmektedir. Dün yaşanan üzücü olaylarda teşkilatımızın hiçbir mensubu bu kaos ortamında yer almamıştır. Bu çatışma AKP mensupları ve eylemciler arasında gerçekleşmiştir. Aksi yöndeki haberler tamamen Ülkücü Hareketi bu kaos ortamına çekmeye çalışan provokatörler tarafından yayılmaya çalışılmaktadır.

Bu olayda ülkücüleri olayın bir tarafı gibi göstererek, sokağa çekmek isteyenlerin niyetleri aşikârdır. Yeri geldiğinde “Milliyetçiliği ayaklar altına aldığını" söyleyen ve “Ülkücüleri Fatiha Bilmemekle" suçlayan başbakan, çaresiz kaldığı yerlerde de ülkücülerin yanında olduğu algısını oluşturmaktadır.Ülkemizin bir an önce bu kaos ortamından kurtulmasını temenni ediyor, hayatını kaybeden Burak Can Kahramanoğlu’na Allah’tan Rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz

Kalabalık tarafından taşındı

Can Karamanoğlu'nun cenazesi helallik alınması için evinin önüne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut kalabalık tarafından taşındı. Cenaze helallik alınmasının ardından Konak Camii'ne götürüldü. Olayı protesto eden kalabalık ise ellerinde Burak Can Karamanoğlu'nun fotoğraflarıyla Fatih Sultan Caddesinde yürüyüş yaptı.

‘Elektrik kesikti’

Askerden yeni geldiği öğrenilen Burak Can Karamanoğlu'nun vurulduğu sırada mahallede elektriklerin kesik olduğu iddia edildi. Burak Can'la birlikte köy derneğinde oturduklarını ve gelen telefon üzerine dışarı çıktıklarını söyleyen arkadaşı Bilal Gülep, "Yaklaşık yarım saat önce elektrikler kesilmişti. Ortalık karanlıktı" dedi.

Yürüyüş düzenlendi

Bu arada Kasımpaşa Kulaksız'da da toplanan grup protesto yürüyüş yaptı . Yolu trafiğe kapatan grup, tekbir getirerek, “Kasımpaşa uyuma şehidine sahip", “Polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Bazı sürücüler de araçlarından inerek eyleme destek verdi.

Cenaze namazı cadde üzerinde kılındı

Burakcan Karamanoğlu için bugün mahallesinde tören düzenlendi. Büyük bir kalabalık Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Burakcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu öldürüldüğü caddeye getirildi. Fatih Sultan Caddesi üzerindeki Konaklar Camisi kalabalık için yetersiz kaldı. Cenaze namazı için Cadde boyu saf tutuldu. Açılan siyasi içerikli pankartlar uyarı üzerine kaldırıldı. Cenaze namazını kıldıran imam sürekli provakasyona gelmeyelim, sakin olalım uyarısı yaptı. Kılınan cenaze namazının ardından Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi omuzlarda Piyalepaşa Camisi'ne indirildi. Kalabalıkta sloganlar atarak Piyalepaşa'ya yürüdü. Burak için burada da bir cenaze namazı kılındı. Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi burada bekleyen araçla memleketi Giresun'un Aluçra ilçesine gönderildi. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.