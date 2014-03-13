T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP İl Başkanı Babuşçu: Eylemciler Okmeydanı'nda bir genci öldürdü

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu: Okmeydanı Örnektepe Mahallesi'nde, ikisi de polise karşı olan iki grup vardı ve bir kişi öldü

13 Mart 2014 02:11

Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından gece boyunca da devam eden müdahalelerin ardından Okmeydanı'ndan ölüm haberi geldi. AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, 21 yaşındaki Burak Karamanoğlu'nun, polisin olmadığı Okmeydanı Örnektepe Mahallesi'nde eylemciler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Babuşçu, Ahmet Hakan'ın CNN türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanarak "Bakın, bugün bir genç insanı daha kaybettik. Artık kan akmasın, gençlerimiz ölmesin. Okmeydanı Örnektepe Mahallesi'nde, ikisi de polise karşı olan iki grup vardı ve bir kişi öldü" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Biber gazı kapsülüyle mi öldü" sorusu üzerine, "Hayır, orada polis yoktu, polisin olmadığı bir yerde öldürüldü" dedi.

ETİKETLER

aziz babuşçuokmeydanıgenci öldürdüBurak KaramanoğluBerkin Elvan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24