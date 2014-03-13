AKP İl Başkanı Babuşçu: Eylemciler Okmeydanı'nda bir genci öldürdü

Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından gece boyunca da devam eden müdahalelerin ardından Okmeydanı'ndan ölüm haberi geldi. AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, 21 yaşındaki Burak Karamanoğlu'nun, polisin olmadığı Okmeydanı Örnektepe Mahallesi'nde eylemciler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Babuşçu, Ahmet Hakan'ın CNN türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanarak "Bakın, bugün bir genç insanı daha kaybettik. Artık kan akmasın, gençlerimiz ölmesin. Okmeydanı Örnektepe Mahallesi'nde, ikisi de polise karşı olan iki grup vardı ve bir kişi öldü" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Biber gazı kapsülüyle mi öldü" sorusu üzerine, "Hayır, orada polis yoktu, polisin olmadığı bir yerde öldürüldü" dedi.