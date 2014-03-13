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Burak Can'ın cenazesine gelenler Okmeydanı'na yürümek istedi

Burak Can’ın ölümünü duyan ve sosyal medyadan yapılan çağrılarla mahalleye gelen binlerce kişi slogan atarak Okmeydanı’na yürümek istedi

13 Mart 2014 17:08

Kasımpaşa Kulaksız'da dün iki grup arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Burak Can Karamanoğlu'nun evinin bulunduğu semtte büyük bir gerginlik yaşanıyor. Burak Can'ın ölümünü duyan ve sosyal medyadan yapılan çağrılarla mahalleye gelen binlerce kişi slogan atarak Okmeydanı'na yürümek istedi.

Berkin Elvan’ın cenazesinden sonra dün akşam saatlerinde Kasımpaşa Kulaksız’da iki grup arasında çıkan çatışmada Burakcan Karamanoğlu (22) başına isabet eden kurşunla can verirken sabahtan itibaren semtte büyük bir gerginlik hakim. Burakcan’ın ölümünü duyan ve sosyal medyadan yapılan çağrılarla mahalleye gelen binlerce kişi slogan atarak Okmeydanı’na yürümek istedi.

Fırat Alkaç ve Aziz Özen'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Kasımpaşa, Kulaksız, Dörtyol, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda karşıt görüşlü iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede çatışmaya dönüşmüştü. Tekbir getiren gruptakilerden bazılarının ellerinde sopa olduğu görüldü. Bu grup ile, Okmeydanı'nda Berkin Elvan ailesinin evinin çevresinde bekleyen gruptakiler arasında kavga çıktı. Bu sırada silah sesleri duyuldu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, biri de Kasımpaşa'daki Deniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan ve Deniz Hastanesi'nde tedavi altına alınan Burakcan Karamanoğlu kurtarılamadı.

Burakcan’ın ölüm haberini duyan çok sayıda kişi Dörtyol’a geldi. Ellerinde dövizlerle, “Burakcan ölümsüzdür, kalbimizde yaşıyor”, “Dörtyol uyuma şehidine sahip çık” sloganları atarak, Okmeydanı’na, Berkin’in oturduğu mahalleye gitmek istediler. Bölgede önlem alan Çevik Kuvvet ekipleri göstericilerin yolunu kesti ve Okmeydanı’na çıkışlarına izin vermedi.

Adli Tıp’ta otopsi yapılan Burakcan Karamanoğlu’nun cenazesini bekleyen grup giderek kalabalıklaşırken sosyal medyadan çağrılar da devam etti. Burakcan’ın evine getirilecek cenazesinin daha sonra Kasımpaşa Piyalepaşa Camii’ne götürüleceği, burada ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Giresun’un Alucra İlçesi’ne götürüleceği bildirildi.

 

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