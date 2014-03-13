Burak Can'ın babası: Olay yerinde saat 6'dan itibaren ışıkları söndürdüler



Okmeydanı'nda dün gece yaşanan gerginlik sırasında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşle ölen gencin babası, oğlunun arkadaşlarıyla kol kola girerek yürüdüğü sırada, saat 18'den itibaren elektrik olmayan karanlık bölgede kör kurşuna kurban gittiğini söyledi.

Berkin Elvan’ın cenaze töreninin ardından dün gece Okmeydanı'nda yaşanan olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Burak Can Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu, cenazenin getirildiği Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Bulut Mülhim'in Doğan haber ajansı'nda yer alan haberine göre acılı baba, “Akşam evde yemeğe geldim. Oğlum da işten geldi. Yemek yedik. Ben çıkıyorum dedim. Benden sonra annesine dışarı çıkıyorum demiş. Annesi de ‘dışarıda olaylar var çıkma’ demiş. Benim evim ana caddeye yakın. Bizim olduğumuz muhitte olay olmaz. 200 metre yukarıda. Olayların kaynağının olduğu yerde vatandaşlar toplu halde yürüyerek geliyorlar. Işıklar da sönük. Saat 6'da ışıkları söndürdüler. Bunlar da üç arkadaş kol kola giriyorlar. Caddenin kenarında bunları gözlüyorlar. Onlar, onların üzerine geliyor. Hepsi beş dakikada biten iş . Çocuğun eve gelip, dışarıya çıkıp hadisenin olması hepsi on dakika. 10 dakikanın içerisinde kör kurşun geliyor. İsabet ediyor. Kurşun eylemcilerden gelmiş” dedi.

"Herhangi bir kavga yaşanmış mı" sorusuna ise baba Karamanoğlu şu yanıtı verdi:

“Hayır bizimkilerde bir şey yok. Bizimkiler sadece onlara bakıyor, merak işte genç çocuklar. 22 yaşında genç çocuk. Merak edip bakıyorlar. Gidiyorlar üç arkadaşıyla beraber. Karanlık tabi. Zifiri karanlık. Mermi nereden geliyor. Olduğu yere yıkılıyor. Yanındaki arkadaşı dürtüyor. Ne oluyor diyor. Ses yok. Düşüyor olduğu yere. Yüzünü vuruyor. Dudağı yarılıyor. Kurşun buradan girmiş, buradan çıkmış. Bedava ölüm. Bir mağazada çalışıyordu. Üç ay oldu askerden geleli. Benim sağla, solla herhangi bir şeyle ilgim yok. Biz hep Türk milletiyiz. Türk'üz. Vatanımız tek. Bu olayları biz tasvip etmiyoruz. Nedir yani? Okmeydanı'nda kırmadıkları dükkan, yer kalmadı. Yaktılar, yıktılar her tarafı. Böyle şey yok. Polis yok. Bir tane polis önlerine çıkıp nereye gidiyorsun arkadaş diyen yoktu. Herkesin evladı var. Benim canım yanıyor. Yarın başkasının canı yanar. Yazık, günah bu millete. Bu gençlere yazık. Birlik beraberlik olacağız” şeklinde cevap verdi.

Burak Can Karamanoğlu'nun akrabası Dursun Eker ise "Karşıt gruplar arasında bir çatışma falan yok. Karşıt gruplar arasında bir çatışma oldu çocuk orada öldü gibi bir şeyler var. Öyle bir şey yok. Tamamen Berkin'in cenazesine katılan grupların dağılıp, Okmeydanı'nda taşkınlık yapması ve o sırada tesadüfen bu gençlerle karşılaşması neticesinde hadise. Yani karşıt grup yok, çatışma yok. Bir tarafta değnek var, bir tarafta sopa var, diğer tarafta sopa var, öyle bir şey yok. Tamamen kalabalığın içerisinden tanımadığımız şahısların ateş açması sonucu bizim bir gencimiz vefat etti. Başka vefatlar olmasın, başka canlar yanmasın. Biz taşkınlık çıkmaması için cenazeyi burada değil memleketimizde toprağa vereceğiz. Biz millete sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Lütfen herkes sakin olsun” dedi.