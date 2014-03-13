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Deutsche Welle

Gösterilerde iki can kaybı

Berkin Elvan’ın cenaze töreninin ardından düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybetti.

13 Mart 2014 11:03


Türkiye'nin çeşitli illerinde Berkin Elvan için düzenlenen protesto gösterilerinden ilk ölüm haberi dün gece Tunceli'den geldi. Polis memuru Ahmet Küçüktağ'ın protesto gösterileri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

30 yaşındaki Küçüktağ'ın önce yoğun biber gazına maruz kaldığı ve bu nedenle kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Ancak Tunceli Valisi Yusuf Güner ve İl Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz biber gazıyla ilgili iddiaları yalanladı. Vali Güner, "Yanında bulunan arkadaşları, gazdan ziyade adeta araçlarına bir taş yağmuru şeklinde yoğun bir taş yağmuruna tutuldukları ve bundan dolayı da ciddi bir stres yaşadıklarını paylaşmışlardır" diye konuştu.

O sırada görev yapan polis memurlarının gazlı ortama girmediklerini söyleyen Güner, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Polis memurunun cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul'da da gösteriler sırasında bir genç hayatını kaybetti. Okmeydanı'nda dün gece Berkin Elvan için düzenlenen protesto gösterileri sırasında kavga çıktığı ve 22 yaşındaki Burak Can Karamanoğlu'nun vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

İki grup arasında sözlü sataşmayla başlayan arbedenin silah kullanılan kavgaya dönüştüğü ve olayda iki kişinin de yaralandığı bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın faillerinin yakalanması için emniyet birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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