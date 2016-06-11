Cumartesi Anneleri: 16 gün oldu, Hurşit Külter nerede?

Cumartesi Anneleri/İnsanları 584. haftasında Galatasaray Meydanı’ndaki buluşmada, 6 Haziran 1994 tarihinde Mardin'in Derik ilçesine bağlı Çatalca köyünde ikamet eden ve askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Hasan Aksu ve 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in akıbetini sordu.

Evrensel'in haberine göre, Cumartesi anneleri adına açıklamayı Leyla Havva Kaya okudu. Hurşit Külter’in nerede olduğunu soran Kaya, “Cumartesi Anneleri’ne karşı kendini EGözaltında kaybetmeler bizim dönemimizde yaşanmadıE diye savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şimdi sizin döneminizde genç bir Kürt siyasetçiden 16 gündür haber alınamıyor. Onun ordunun elinde olduğu, işkence gördüğü, öldürülme riski altında bulunduğu iddia ediliyor, susmayın. Sorumuzu hakikate uygun bir biçimde cevaplayın" diye konuştu.

Kaya, “Hasan Aksu'nun kaybedilmesi ile ilgili son yapılan suç duyurusu hakkında 16 Temmuz 2012 tarihinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi. 22 yıldır hukuk işletilmedi gerçeği açığa çıkartacak etkin bir soruşturma yapılmadı.22 yıldır Hasan Aksu'nun akıbeti karanlıkta bırakıldı, onu kaybedenler cezasızlık zırhıyla korundu. Hasan Aksu'nun kaybedilmesinden o dönem Derik Jandarma Komutanı olan Musa Çitil ve Üçyol Jandarma Karakolu’nda görev yapanlar sorumludur. Etkin soruşturma yapmak yerine, kovuşturmaya yer yoktur kararı veren savcılar sorumludur” dedi.

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