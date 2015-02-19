Çipras'tan geri adım: Euro bölgesi yardımının 6 ay uzamasını talep etti

Yunanistan euro bölgesinden yardım anlaşmasının 6 ay uzamasını talep etti. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras seçilmesi dahlinde Avrupa ile 'yeni bir anlaşma' yapmayacaklarını ifade etmişti.

Bu talepten önce uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın resmi kreditörleri ile müzakerelerindeki gerilim politikasının ülkenin kredi profiline ilişkin riskleri artırdığını belirtmişti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, "Yunanistan hükümetinin resmi kreditörleri ile müzakere sürecindeki korku politikası Yunanistan'ın kredi profiline ilişkin riskleri artırdı" ifadesi kullanıldı. Müzakereler süresindeki gerilimin ülkenin finansmanı üzerindeki etkisinin belirsiz olduğunu belirten Fitch, belirsizlik ortamını yaşanan güven kaybından dolayı ekonomik zararı artırdığını vurguladı. Yunanistan'ın mevcut finansman programının uzatılması için başvuruda bulunduğuna dair basında yer alan iddiaların olduğunu belirten Fitch, "Pazartesi günü maliye bakanları ile yapılan toplantının sonucunda bir anlaşma çıkmamasının ardından üye ülkelerin bu şartların kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini sürdürüyor" ifadesini kullandı.

2015 tahminler aşağı çekilebilir

Fitch, "Baz senaryomuz müzakere edilmiş bir anlaşmaya varılması konusunda inisiyatifin güçlü olduğun, fakat politika hatalarından kaynaklanabilecek risklerin her iki tarafta da yükseldiği yönünde" değerlendirmesinde bulundu. Fitch, anlaşmaya varmak konusunda tavizde bulunması açısından sorumluluğun Yunanistan'a ait olduğunu belirterek, resmi kreditörlerin anlaşma şartları netleşmeden mali programı devam ettirmek konusunda tereddüt göstereceği öngörüsünde bulundu. Fitch açıklamasında Yunanistan ekonomisinin 2015 yılındaki büyümesine ilişkin tahminlerini bir kez daha aşağı yönlü revize edebilecekleri uyarısında bulundu.