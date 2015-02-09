Çipras: Türkiye- Yunanistan sınırındaki dikenli teller utanç verici!

Radikal Sol Parti Syriza‘nın Yönetim Kurulu Üyesi Giorgos Chondros, Avusturya’nın başkenti Viyana’da APA ajansına verdiği demeçte ”Demokratik bir ülke için böyle bir sınır duvarı utanç vericidir“ dedi. AB’nin mülteci akınını önlemek için kurduğu Frontex oluşumu bünyesinde 2012 yılı sonunda bitirilen Meriç sınırındaki 12 kilometrelik dikenli çelik tellerin yanlış mesaj verdiğini söyleyen Chondoros "Yunanistan, Avrupa’nın bir kapısıdır“ dedi.

Sıkı mülteci politikası sonlanacak

DHA’da yer alan habere göre, dikenli tellerle örülü sınır duvarı, mültecileri daha tehlikeli olan deniz yoluna yönelmek zorunda bıraktığı için insan hakları örgütlerince eleştirilmişti. Chondros, Yunanistan’ın sıkı mülteci politikasını sonlandıracağını söylerken, yeni Yunan hükümetinin, Yunanistan‘da doğan herkese Yunan vatandaşlığı vereceğini bildirildi. İltica sürecinin de kolaylaştırılacağını söyleyen Chondros “İltica politikası temelden yeniden düzenlenecek. Sadece Yunanistan için değil, tüm Avrupa için yeni bir mesaj vereceğiz“ dedi. Chondros partinin yönetim kurulu üyesi ve çevre sağlığı sözcüsü olarak görev yapıyor.