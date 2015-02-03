Yıkılan Osmanlı köprüsüne Çipras el attı

Yunanistan'da, Osmanlı Padişahı Abdülaziz tarafından 1866'da yaptırılan ve Balkanlar'ın tek kemerli en büyük taş köprülerinden olan Plaka, yoğun yağışların etkisiyle su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı açıklamada, Epir bölgesinde etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle can kaybı yaşanmamasının önemli olduğunu belirtirken, Plaka Köprüsü'nün yıkılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kültür ve Eğitim Bakanlığı'nın, hava koşulları elverişli olduğu zaman köprünün yeniden inşası için çalışma başlatacağı ifade edildi.

İki gündür etkili olan yoğun yağış, başta batı bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok yerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok karayolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanırken, yağışın etkili olduğu alanlarda hasar oluştu.

Yunanistan'ın batısındaki Epir bölgesinde bulunan, Balkanlar'ın en büyük Osmanlı taş köprülerinden Plaka, yükselen su seviyesine dayanamayarak yıkıldı. Osmanlı Padişahı Abdülaziz tarafından 1866'da yaptırılan ve o dönemden beri restore edilmeyen köprü, şiddetli rüzgarın da etkisiyle sulara gömüldü.

Yoğun yağışlar nedeniyle 2007'de hasar gören köprünün restorasyonu o dönemde gündeme gelse de bu konuda herhangi bir adım atılmamıştı.