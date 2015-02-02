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Dünya

Yunanistan'da Osmanlı köprüsü yıkıldı

Osmanlı Devleti'nce 1866'da yaptırılan Balkanlar'ın tek kemerli en büyük taş köprülerinden Plaka, yıkıldı

02 Şubat 2015 08:25

Yunanistan'da, Osmanlı Padişahı Abdülaziz tarafından 1866'da yaptırılan Balkanlar'ın tek kemerli en büyük taş köprülerinden Plaka, yoğun yağışların etkisiyle su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı.

İki gündür etkili olan yoğun yağış, başta batı bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok yerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok karayolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanırken, yağışın etkili olduğu alanlarda hasar oluştu. 

Yunanistan'ın batısındaki Epir bölgesinde bulunan, Balkanlar'ın en büyük Osmanlı taş köprülerinden Plaka, yükselen su seviyesine dayanamayarak yıkıldı. Osmanlı Padişahı Abdülaziz tarafından 1866'da yaptırılan ve o dönemden beri restore edilmeyen köprü, şiddetli rüzgarın da etkisiyle sulara gömüldü.

Başbakan Aleksis Çipras, yaptığı açıklamada, Epir bölgesinde etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle can kaybı yaşanmamasının önemli olduğunu belirtirken, Plaka Köprüsü'nün yıkılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Öte yandan Kültür ve Eğitim Bakanlığı'nın, hava koşulları elverişli olduğu zaman  köprünün yeniden inşası için çalışma başlatacağı ifade edildi. 

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