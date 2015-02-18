Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarına desteği görüşecek

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri Yunan bankalarına, Acil Likidite Desteği adı verilen finansman desteğine devam edip etmemeye karar vermek üzere bugün bir araya gelecek.

Acil likidite desteği Yunan bankalarının günlük fonlama ihtiyacını karşılamak adına kullandığı bir kanal. Bu desteğin kesilmesi halinde Yunan bankalarının yeterli nakit kaynağının kalmaması ve müşteri taleplerini karşılayamaması riski bulunuyor.

Ancak uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın ancak son çare olarak bu desteği kesebileceği görüşünde.

BBC Türkçe'nin yayımladığı, Yunanistan'dan gelen haberlere göre ise Atina'nın Çarşamba günü borç anlaşmasının altı ay uzatılmasını talep etmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın alacaklıları Syriza önderliğindeki hükümetten Cuma gününe kadar kurtarma anlaşmasının bir uzantısını kabul etmesini ve mevcut anlaşmaları tanımasını istiyor.

Programın süresi 28 Şubat'ta doluyor ve bir uzlaşma sağlanamaması halinde Yunanistan'ın parasız kalabileceği belirtiliyor.

Varılacak bir anlaşmanın üye ülkeler tarafınan ayrı ayrı onaylanması zorunluluğu zaman baskısı yaratıyor.

Ama Yunanistan daha hafif kemer sıkma koşulları ile yeni bir anlaşmaya yönelik zaman kazanmak için bir köprü kredi istediğinin sinyallerini verdi.

Pazartesi gecesi, Yunanistan 240 milyar euroluk kurtarma programını uzatma planını reddetti.

Atina bu teklifi "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Ancak günde yüz milyonlarca euro'nun çekildiği bankalarda nakit tükeniyor.

Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası'na herhangi bir ekstra acil fona izin vermemesi için baskı yaptığı söyleniyor.

Almanya yeni hükümetten Yunanistan'a sunulan uluslarası kurtarma programını kabul etmesini istiyor.

Ancak Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras parlamentoda yaptığı açıklamada, Cuma günü kemer sıkma programına son verilmesi konusunda oylama yapılacağını söyledi, "Şantaja boyun eğmeyeceğiz. Acelemiz yok ve ödün vermeyeceğiz" dedi.