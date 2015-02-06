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Dünya

Aleksis Çipras'ın 1150 liralık kalemi Yunanistan'da gündem oldu

Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras’ın kullandığı 480 dolarlık kalem Yunanistan da tartışma yarattı

06 Şubat 2015 19:31

Avrupa Merkez Bankası'nın Yunan tahvillerini kabul etmemesiyle birlikte Yunanistan'ın ekonomik krizden nasıl çıkacağı konusunda soru işaretleri artarken, ülkede şu sıralar en çok konuşulan konulardan biri Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'ın resmi evrakları imzalarken kullandığı Meisterstück Platinium Line Legrand Ballpoint Pen isimli kalem. 480 dolardan (1150 lira) satılan bu lüks kalem asgari ücretin 690 euro olduğu Yunanistan'da tartışma yarattı.

Sabah’ta yer alan habere göre, tasarruf için devlet bünyesindeki makam otomobillerini satacak olan Çipras'ın pahalı kalem kullanması sosyal medyada da konuşuldu. Çipras dün ise AB'nin Yunanistan'a yönelik politikalarını eleştirdi. "Yunanistan şantaja boyun eğmez" diyen Çipras, "Yunanistan hiç kimseden emir almaz, hele e-posta yoluyla... Bir haftada krizin beş yılında kazanamadığımı kadar müttefik kazandık" şeklinde konuştu.

 

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