Çipras: Yunanistan şantaja boyun eğemez

Yunanistan Maliye Bakanı'nın dün Berlin'de görüştüğü Alman Bakanla ters düşmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Yunan bankalarına desteği kesmesi üzerine Başbakan Alexis Tsipras "Yunanistan şantaja boyun eğemez çünkü Avrupa'da demokrasiye şantaj yapılamaz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Berlin'de görüştüğü Yanis Varoufakis'e, başka ülkeleri yük altına sokacak seçim vaatleri vermenin gerçekçi olmadığını söylediğini açıkladı. Radikal sol Syriza Partisi lideri Çipras, 25 Ocak seçimlerini tasarruf politikalarına son vermek ve borçların silinmesi için masaya oturma vaatleriyle kazanmış ve 10 gün önce de bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Bazı Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmelerden eli boş döndüğü yorumlarını reddeden Çipras, dün mecliste yaptığı konuşmada, "Yunanistan hiç kimseden emir almaz, hele e-posta yoluyla... Bir haftada krizin beş yılında kazanamadığımı kadar müttefik kazandık" dedi.

Yeşil ışık yaktı

ECB, fonlama karşılığında Yunan tahvillerini kabul etme uygulamasını önceki akşam ani bir kararla iptal etmiş ve bankaları finanse etme yükünü Yunanistan merkez bankası'nın üzerine yıkmıştı. Bu durumda, Yunanistan Merkez Bankası gelecek haftalarda bankalara on milyarlarca euro ek acil likidite sağlamak zorunda kalacak. Çipras'ın ziyaret ederek destek aradığı merkez sol liderlerden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile İtalya Başbakanı Matteo Renzi de ECB kararını desteklediklerini söylemişlerdi. Ancak konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre ECB, Yunan Merkez Bankası'na, ülke bankalarına 60 milyar euroya kadar acil likidite desteği vermesi için yeşil ışık yaktı. ECB ise bu konuda bir açıklama yapmadı.Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, Yunan bankalarının "kesinlikle güvenli" olduğunu ve likidite sorunları bulunmadığını söyledi. Stournaras dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevduatlar ve likidite kesinlikle güven altında" dedi.