Çipras'tan kemer sıkmaya hayır

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Gerçekçi bir planımız ve müzakere stratejimiz var. En önemlisi de ulusal çıkarlara hizmet etmenin dışında bir taahhüdümüz yok" dedi. Avrupa anlaşmalarına sadık kalacaklarını ancak kemer sıkma önlemlerine hayır dediklerini belirten Çipras, "AB'li ortaklarımızla sürdürülebilir bir anlaşma arzuluyoruz. Bunu da başaracağımızı umuyorum" diye konuştu.

Yunanistan'da 25 Ocak'ta yapılan seçimlerden zaferle çıkan iktidardaki Radikal Sol Koalisyon (Syriza) Partisi lideri ve Başbakan Aleksis Çipras, 3 gün sürecek hükümet programı üzerinde bir konuşma yaptı. Almanya'nın karşı çıktığı seçim vaatlerinin tamamına yakınını hükümet programında yeniden dile getiren Çipras, sonuna kadar mücadele mesajı verdi.

Ayakta alkışlandı

Hükümet programında bakanlık otomobilleri ile başbakanlık uçağının satılması gibi birbirinden ilginç detaylara yer veren Çipras, alkışlar sebebiyle konuşmasına sık sık ara vermek zorunda kaldı. Konuşmasının sonunda, "Halkın gurur ve onurunu müzakere etmeyeceğiz" sözlerini sarfeden Başbakan Çipras, ayakta alkışlandı. "Hükümetin nihai kararı, seçim öncesi vaatlerini hatırlamak ve bunların tamamını uygulamaktır" diyen Başbakan Çipras, "Bu taahhüt, politikamızın müzakere edilemez çekirdeğidir. Bu, demokrasiye itibar, güvenirlik ve saygınlık meselesidir" dedi.

Hükümetinin izleyeceği politikaları başlıklar halinde anlatan Çipras, "Ülkenin halk egemenliğini kazanmak, AB'nin kurumsal çerçevesi içerisindeki eşit rolünü yeniden elde etmek, insani krizle mücadele, halkın saygınlığını geri alması, toplumsal adalet, Yunanistan'ın kültürel yeniden doğuşu, seçimlerden hemen sonra oluşturduğumuz toplumsal kurtuluş hükümetinin ana hedefleridir" diye konuştu. Başbakan Çipras, kemer sıkma politikalarına bağlı olarak oluşan insani krize dair önlemleri Çarşamba sabahından itibaren hayata geçireceklerini söyledi. Yunan Başbakan, ülkeyi ayağa kaldırma sürecine sokacak gerçekçi önerilerden oluşan planlarının hazır olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Hükümet programında neler var?

-İşsiz kalan okul güvenlik elemanları, Maliye Bakanlığı temizlik işçileri, üniversite ve teknolojik eğitim enstitüleri çalışanları yeniden işe alınacak.

-Memorandum (kemer sıkma) sonucu mağdur olanlara acilen ilaç, tedavi, yemek, elektrik hizmeti ücretsiz verilmeye başlanacak.

-Vergiden muaf gelir miktarı 12 bin Euro olacak.

-2014 yılına ait taksitlerin ödenmesi kaydıyla kriz döneminde hayata geçirilen ortak gayrimenkul vergisi (ENFİA) 2015'te iptal edilecek.

-ENFİA yerine büyük gayri menkul sahiplerine vergi konulacak.

-2016 yılına kadar asgari ücret 751 Euro'ya çıkarılacak.

-2015 sonunda 700 Euro'ya kadar emekli aylığı alanlara 13. maaş ikramiyesi verilecek.

-Ödenmeyen banka kredilerine dair düzenleme hazırlanana kadar gayri menkuller haczedilemeyecek.

-Toplu sözleşmelere yeniden dönülecek. Toplu işten çıkarmalara son verilecek. Hakemlik (arabulucu) yapısı yeniden getirilecek. Gençlerin aleyhine maaş belirleme yapılamayacak.

Başbakanlık uçağı satılacak

-Bakanlık omotobilleri ile başbakanlığa ait üç uçaktan biri satılacak.

-Milletvekillerine tahsis edilen otomobillerin iptal edilmesi için meclis başkanlığına öneri götürülecek.

-Başbakanlık çalışanlarında yüzde 30, başbakanlık korumalarında yüzde 40'lık azaltılmaya gidilecek. Aynı uygulama bakanlıklar için de hayata geçirilecek.

-Eski kamu televizyonu ERT sıfırdan yeniden oluşturulacak.

-Kriz gerekçesini masaya yatıracak "Araştırma Komisyonu" kurulacak.

-Bütün kamu sözleşmeleri yeniden kontrol edilecek.

-Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) yapı ile adı yeniden belirlenecek. Yeni adı "Ulusal Egemenliği Koruma Dairesi (Müdürlüğü)" olacak.

- İkinci nesil (Yunanistan'da doğan) göçmen çocuklarına vatandaşlık hakkı veren yasa acilen meclisten geçirilecek.

-Sigara ve petrol kaçakçılığı ile etkin mücadele yapılacak.

-Vergi kontrol mekanizmaları güçlendirilecek.

-Yetkisini kötüye kullananlara yüksek cezalar verilecek.

-Vergi muafiyetlerine son verilecek.

-Yunanistan'ın borcu konusunda ortaklarla anlaşma sağlanmaya çalışılacak.