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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'ın borç krizinde yeni gelişme

Yeni yardım programı hedefleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Brüksel'deki temaslarında bu konuda adım atılmasını sağladı.

13 Şubat 2015 10:55


Yunanistan'da 25 Ocak'ta yapılan genel seçimler sonrasında iş başına gelen Başbakan Aleksis Tsipras, Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanlarının gayrıresmi zirvesinde Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, yeniden yapılandırılmasını talep ettikleri yardım programına ilişkin ayrıntıları önceki gün yapılan Euro Grubu maliye bakanları toplantısında ortaya koymuş ancak toplantı bir uzlaşmaya varılmaksızın dağılmıştı.

Tsipras zirvede Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem ile görüştü. Görüşmeden pazartesi günü yapılacak Euro Grubu toplantısı öncesinde uzmanlar düzeyinde müzakerelere başlanması kararı çıktı. Dijsselbloem, uzmanların varacağı bir uzlaşmanın siyasi sorumlularca da onaylanması gerektiğine işaret ederek müzakerelerden beklentilerin yüksek tutulmaması uyarısında bulundu.

Atina'nın hedefi yeni yardım programı

Tsipras ise Dijsselbloem ile yaptığı görüşmeyi olumlu bir adım olarak niteledi. Yunanistan lideri, "müzakerelerin özünü yeni yardım programına geçişin oluşturacağını" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk, zirvede Yunanistan'ın borç krizinin ele alınmadığını söyledi.

Zirve sırasında Tsipras'ı seçim zaferinden ötürü kutlayıp başbakanlık görevinde başarılar dileyen Almanya Başbakanı Angela Merkel ise borç krizine bir çözüm bulunması için ülkesinin gerektiğinde ödün vermeye hazır olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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