Cihangir saldırısını 17 ülke canlı yayında izlemiş

Beyoğlu Cihangir'de bir plakçıya içki içildiği bahane edilerek gerçekleştirilen saldırıyı 17 ülkeden binlerce kişi Periscope üzerinden canlı yayında seyretti.

Beş yıldır İstanbul’da yaşayan Güney Koreli Seogu Lee, 1 yıl önce müzik tutkusunu paylaşmak için Tophane’ye inen Boğazkesen Caddesi’ne bağlanan Bostanbaşı Caddesi’nde Velvet IndieGround adında bir plak dükkânı açtı. Az bulunan plakları satıyordu.

Hayranı olduğu, ünlü İngiliz grup Radiohead’in yeni çıkan albümü ‘A Moon Shaped Pool’ için dünya çapında bir etkinlik planlanmıştı. Türkiye’deki etkinliğin onun dükkânında yapılması kararlaştırıldı. Önceki akşam, etkinliğe aralarında turistlerin de olduğu yaklaşık 30 kişi katıldı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest ve Fırat Alkaç'ın haberine göre, albüm tanıtımı, 17 ülkede aynı anda yapılıyor ve Periscope üzerinden canlı yayınlanıyordu. İstanbul’daki etkinlik de canlı yayındaydı.Saat 22.00 sıralarında 4 kişi küfür ederek dükkânın önünde bira içenlere sonra da içindekilere saldırdı.

Bahaneleri içki

Bahaneleri ramazanda içki içilmesiydi. Dükkânı kapatmalarını istedi. Saldırıda iki kişi yaralandı. Baskına sosyal medyada tepki yağdı.

Seogu Lee dün saat 09.00’da dükkânına geldi. Gazetecileri karşısında gören Lee, ağlayarak işyerinin kapısını kilitledi, kepenklerini kapattı, hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı. Birkaç adım sonra yere çömelen Lee, bir süre ağladı. Sonrasında ise koşarak uzaklaştı.

"Çıkmasını istiyoruz"

Dükkânın sahibi Haydar Tekin, kiracısı Lee’yi çıkarmak istediğini söyledi:

“Bir yıldır kiracı olarak duruyor. Burada içki içmişler. Dükkânımızdan çıkmasını istiyorum. Mahalleli çok tepki göstermiş. Ramazan ayında içki içilmez. Burada oruç tutuyorlar.”

Radiohead'den mesaj: Kalbimiz İstanbul'da

Radiohead üyeleri saldırının ardından açıklama yaparak saldırıdan etkilenen sevenlerine sevgi ve desteklerini gönderdiklerini vurguladı. Açıklamada, “Kalbimiz İstanbul’daki Velvet IndieGround’da bulunanlarla birlikte. Umarız bir gün hoşgörüsüzlükten kaynaklanan bu tür şiddet olaylarına çok eskide kaldığına tanık olabiliriz. Şimdilik, İstanbul’daki sevenlerimize destek ve sevgilerimizi gönderebiliriz” dendi.

Dükkandan sürükleyerek çıkardılar

Saldırganlar tarafından tokatlanan Karl Ertunç yaşananları şöyle anlattı:

“Dükkânın önünde insanlar sohbet ediyorlardı, eğleniyorlardı. Birden bire sesler geldi. İçeri daldılar. Dükkân sahibini sürükleyerek dışarı çıkardılar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çok kötü dövüyorlardı insanları. Kırılmış şişelerle kafalarına vuruyorlar. Ambulansta yatan birini gördüm. Yapacak bir şey yok. Polis de yok. Sokağa taşmış gayri ahlâki bir durum yoktu.”

Başkan Demircan'a tepki

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, saldırının ardından olayı Twitter’dan kınadı. Ancak ikinci tweet’inde kullandığı ‘tahrikin olduğu’ yönündeki ifadeler nedeniyle sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutuldu. Demircan daha sonra bir açıklama daha yaparak mesajlarından birinin cımbızladığını söyledi ve “Suçlular mutlaka cezasını bulacaktır” dedi.

3 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisi saldırganların kimliklerini videodan tespit etti. Saldırıyla ilgili polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Ardından biri serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 2 kişiden birinin kamera görüntülere yansıyan beyaz tişörtlü kişi olduğu öğrenildi.

Protestoya plastik mermili ve gazlı müdahale

Cihangir’deki plakçı saldırısını protesto etmek isteyen 300 kişi, dün saat 21.00 sıralarında Firuzağa Meydanı’nda toplandı. Polis dağılmayan gruba önce TOMA’yla ardından da gaz bombasıyla müdahale etti.