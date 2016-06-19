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Cihangir saldırısında 2 gözaltı

Saldırı anında çekilen amatör görüntülerde plakçıya girip bazı kişileri darp ederek dışarı çıkaran beyaz tişörtlü kişinin de gözaltında olduğu öğrenildi

19 Haziran 2016 10:33

Beyoğlu, Firuzağa'da plakçıda düzenlenen müzik etkinliğine "alkol içtikleri" gerekçesiyle gerçekleşen saldırı olayına ilişkin 3 kişi dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. 3 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir kişi eminyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken beyaz eşya firmasında teknik servis elemanı olan D.B. ve servis şoförü S.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

O da gözaltında 

 

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Aksoyer ve Soner Hasırcıoğlu'nun haberine göre, D.B.'nin olay anında çekilen amatör görüntülerde plakçıya girip bazı kişileri darp ederek dışarı çıkaran beyaz tişörtlü kişi olduğu öğrenildi. 

Ne olmuştu?

 

Olay Beyoğlu Firuzağa Mahallesi, Bostanbaşı Caddesi'nde bulunan Velvet Indieground Records adlı plakçıda önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelmiş, Dünyaca ünlü 'Radiohead' grubunun internetten canlı yayınladığı konseri dinlemek için bir araya gelenler, biranda içeri giren yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısına uğramış saldırıda 1 kişi başından yaralanmıştı.

"Ramazanda içki içtikleri" gerekçesiyle saldırılmasının ardından bugün olayı protesto etmek için toplanan kitleye polis müdahale etti. Firuzağa Camisi’nin önünde toplanan kitle "Faşizme karşı omuz omuza; katil, hırsız AKP" sloganları attıktan sonra, polis gruba biber gazı, plastik mermi ve barikatlarla müdahale etti.

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CihangirFiruzağaRadioheadsaldırıGözaltıİstanbul Emniyet Müdürlüğü

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