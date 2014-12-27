CHP'li vekil Hayri İnönü'nün istifa mektubunu yakmış!

"Tehdit" tartışmalarıyla gündeme gelen Şişli Belediyesi'nde Hayri İnönü'nün başkan seçilmeden önce istifa mektubunu imzalayıp Mustafa Sarıgül'e verdiği iddia edildi. Ancak daha sonra yaşanan olay üzerine taraflarla toplantı yapan CHP’li İhsan Özkes istifa mektubunu yaktı.

Cumhuriyet gazetesinden Işık Kansu, Şişli Belediyesi’nde Hayri İnönü ile Mustafa Sarıgül arasında yaşanan tartışmalarda ilginç bir iddia ortaya attı.

Işık Kansu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Başkan Yardımcılığı’ndan istifa eden Emir Sarıgül arasındaki duyduklarını şöyle anlattı:

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yaptığı pazarlık sonrası, Şişli Belediye Başkan Adaylığı için Emir Sarıgül’ü, o olmazsa çok yakın çalıştığı Belediye Meclis Üyesi Hayri İnönü’yü önerir. Ancak Hayri İnönü’den eğer belediye başkan adayı gösterilir ve seçilirse, bir süre sonra bu görevinden ayrılması ve yerine oğlu Emir Sarıgül’ün seçilmesi için söz alır. Söz almakla kalmaz, bir zamanlar Turgut Özal’ın bakanlarına yaptığı gibi, Hayri İnönü’den ileride yürürlüğe konulmak üzere “Şişli Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettiği”ne ilişkin imzalı bir yazı alır.

Hayri İnönü, CHP’den Şişli Belediye Başkanı seçilir, ancak aradan geçen süre içinde görevden ayrılıp yerini Emir Sarıgül’e bırakmaz. Bunun üzerine, kendisine imzaladığı “istifa mektubu” bizzat Mustafa Sarıgül tarafından anımsatılır. Tehditli bu anımsatma, pek şiddetli olur. Hatta bu şiddetin etkilerini atlatabilmek için Hayri İnönü, bir süre yurtdışına çıkmak zorunda kalır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bunalımı çözmek üzere görevlendirdiği İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in de hazır bulunduğu tarafları barıştırma görüşmesine de, gazetelere yansıdığı üzere Emir Sarıgül değil, Mustafa Sarıgül katılır, Hayri İnönü ile birlikte. Gergin geçen toplantının en önemli sonucu, Hayri İnönü’nün, Mustafa Sarıgül’e seçimden önce verdiği “istifa mektubu”nun yakılarak ortadan kaldırılması olur...