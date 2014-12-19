Mustafa Sarıgül'den 'tehdit' açıklaması: Hayretler içindeyim, Hayri'yi tebrik ediyorum!

Mustafa Sarıgül tarafından tehdit ediliğini öne süren Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'ye Sarıgül'den yanıt geldi. Hayri İnönü’nün iddiaları üzerine kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Sarıgül, "Hayretler içerisindeyim, benim sitemlerimi tehdit olarak algılamış. Hayri’yi tebrik ediyorum!" dedi.

Sarıgül şunları kaydetti:

- Hayri İnönü’nün bugünkü açıklamalarını okudum. Hayretler içerisindeyim!

- Hayri, yıllarca benimle birlikte belediye meclis üyeliği yaptı. Kendisini belediye başkanlığına ben önerdim. Demek ki iyiliğin de bir bedeli varmış; Hayri’yi tebrik ediyorum!

Belediye meclis üyelerini tanımayan bir belediye başkanı nasıl olur?

- Ben belediye başkanı olduğum süre içerisinde meclis üyemiz Hayri İnönü’yü bir tek gün yanımdan ayırmadım.

- Hayri susuyor, hanımefendi konuşuyor; hanımefendi susuyor, Hayri konuşuyor… Görüyorum ki hanımefendi benimle ilgili övgü dolu sözlerini çabuk unutmuş.

- Sayın Hayri İnönü, benim sitemlerimi tehdit olarak algılıyorsa, konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.