Hayri İnönü'nün eşi 'Mustafa Sarıgül ölümle tehdit etti' dedi, Sarıgül karşılık verdi, CHP'den açıklama yapıldı

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün eşi Doçent Nazlı İnönü, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kendilerini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Nazlı İnönü, eşine istifa etmesi içine büyük baskı yapıldığını iddia etti. İnönü, “Benden çok çocuklarım için korkuyorum” dedi. Sarıgül de hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Sarıgül, "Gerçekdışı suçlama ve iftiraya kalkışmak nasıl bir ruh halidir, doğrusu anlamak mümkün değil" dedi. Şişli Belediye Başkanı ile Mustafa Sarıgül arasında yaşanan sorunu çözmek için görevlendirilen CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, "Hayri İnönü'ye, Sarıgül'ün kendisini tehdit ettiğine dair basında yer alan iddiaları hem İstanbul'da ben sordum hem de Ankara'da Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu sordu. İnönü, her iki sefer de kendisinin tehdit edilmediğini söyledi" dedi.

Sarıgül’ün “mafya tutmaktan” söz ettiğini de ileri süren İnönü, "Bunları kanıtlayamam, Sarıgül evdeki tehditte ‘Cep telefonları dışarıda dursun’ demiş. Ama Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalemi’nin cep telefonundaki konuşmanın kayıtları araştırılabilir" diye konuştu.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'a konuşan Nazlı İnönü'nün açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Eve gidemedim’





“Mustafa Sarıgül oğullarımı tehdit etti” dediniz…

- Evet, eşimle konuştuğunda. Oğullarım ABD’de oturuyorlar. 2’si çalışıyor, 1’i okuyor. Eşim geçen ay belediyede bazı değişiklikler yapmıştı. Değişikliklerde tehdit etmiş ve oğullarımıza New York’ta 750 bin dolara mafyadan adam tuttuğunu söylemiş. Onun üzerine eşim apar topar ABD’ye gitti, çocukları bilgilendirmek amacıyla. Ve beni kaçıracağını da ima etmiş, ‘Nazlı Hoca’yı aldırıyorum şimdi’ demiş. Ben bir gün eve gelmedim. Eve gidemedim, başka bir yerde kaldım o gece. Devamlı arıyorlardı, telefonumu açmadım. Emir, Mustafa Sarıgül beni arıyorlar. Neredeyim, işte herhalde ne yapacaklarsa... Bizim şoförü de aradılar, ona da açmayın, dedim. Yerimi bulmasınlar diye. Ertesi akşam Hayri geldi, ‘Ben yarın ABD’ye gidiyorum’ dedi. Ben zaten o gün savcılığa gidiyordum, Çağlayan Adliyesi’nde durdurdu eşim beni. ‘Gitme’ dedi.

Neden?

- ‘Panikle hareket etme, bir gün düşün. Yarın bakarız’ dedi. Kendisi Ankara’daydı ve ben İstanbul’da yalnızdım. Ayrıca bana cep telefonumdan da mesaj attı Sarıgül.

Saklıyor musunuz o mesajı, duruyor mu?

- Evet. Ertesi sabah atmış. ‘Benim çocuklarım uyumadılar, mutsuzlar. Seninkiler mutlu olsun...’ diye bir mesaj.

Bunda bir tehdit yok...

- Evet, ama çocuklarla kel alaka... Durup dururken böyle bir mesaj atması ne alaka?

‘Hayri’ye küfüretmiş’

Sorunlar belediyedeki atamalardan mı kaynaklanıyor?

- Hayri, Emir Sarıgül’ün (Başkan Yardımcısı) bazı görevlerini almış. 10-12 müdürün görevini değiştirmiş. Bu da normaldir değil mi? Her belediye başkanı, kendi istediği kişilerle çalışır. Bütün kıyamet, yüzde 100 legal olan, haklı olarak yaptığı görev değişiklikleri yüzünden koptu. Hayri, değişikliklerin yapıldığı 4 Kasım Salı günü Ankara’ya gitmişti. CHP’nin grup toplantısı vardı. O akşam Sarıgül aradığında, Hayri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü’nün yanındaymış. Açmayınca Özel Kalem’in cep telefonundan arayıp Hayri’yi istemiş. Hayri’ye ağza alınmayacak küfürler etmiş. Hayri tabii ki kapatmış telefonu yüzüne. İstenirse bunlar Özel Kalem’in telefon kayıtlarından bulunabilir.

Bu telefon konuşmasında mı oğullarınızla ilgili tehdit...

- Hayır. Sarıgül ertesi gün atlayıp Ankara’ya gitti. Adını vermek istemediğim bir milletvekili bir görüşme ayarlamış. O milletvekili gelmemiş toplantıya. Onun üzerine Sarıgül’le yalnız kalmış Hayri. Sarıgül, ‘Cep telefonlarını dışarıda bırak’ demiş. Ve işte bu tehditleri savurmuş. ‘Sen benim 40 yıllık politik kariyerimi mahvedemezsin. Bunu hayatınla ödersin’ demiş. Çocuklarımızla ilgili de ‘Dün akşam bana 750 bin dolara mal oldu. Senin çocuklarına New York’tan mafya tuttum. Sana düğün müğün yaptırmam. Şimdi Nazlı Hoca’yı aldırıyorum’ demiş. Hayri hemen beni aradı, ‘Eve gitme bu akşam’ diye. Böyle kötü şeyler yaşadık. Mafyavari tehditler. Bizim çocuklar Detroit’talar. Çok fakir, güvenilir bir yer değil. Aklım gitti. Düşünün, bütün olay Şişli’de birkaç müdürün yeri değişti diye.

‘Oğlunu aday gösterseydi’

Sadece personel değişikliği mi bunun sebebi?

- Sadece personel değişikliği. Evet. Tabii yorum yapmam gerekirse çıkar ilişkileri var personelle herhalde. Demokrasilerde babadan oğula geçmez hiçbir mevki. Hele belediye başkanlığı. 15 sene belediye başkanlığı yapmış. Madem oğluna vermek istiyordu, oğlunu aday gösterseydi. Sonradan Hayri’yi zorlayıp istifa ettirip Emir’i geçirmek istiyor yerine.

Tehditten sonra eşiniz oğullarının yanına gittiğinde ABD makamlarına can güvenliğiyle ilgili herhangi bir resmî başvuruda bulundu mu? Mafyayla yüz yüze geldi mi, takip edildi mi?

- Hayır, bulunmadı. Oğlanlar işe gitmişler, Hayri yola bakmış. Arabaların içinde var mı bekleyen kimse diye. Fakat kimseyi görmemiş. Belki sadece tehdit olarak kaldı ama düşünün, çocuklarımız bizden uzak. Onları başka nasıl koruyacağız? Hayri bunu telefonda da konuşamıyor. Bizzat çocukların yanına gidip söyledi. Bir hafta kalıp döndü. Biraz olaylar da durulsun istedi.

‘Allak bullak olduk’

Eviniz, huzurunuz nasıl etkilendi olanlardan?

- En değer verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımız. Onun için allak bullak olduk. Düşünün, benim her işim aksadı. Bu eve çoktan taşınacaktım ve şu an düğün işleriyle meşgul olmam gerekirken görüyorsunuz, eve tam taşınamadım. Düğün işleriyle Allah’tan gelinim ilgileniyor. Bir taraftan üniversitede ders veriyorum. Kafamı toparlayamıyorum. Hayatımızda ilk defa ölüm tehdidi aldık. Hele çocuklar olunca insan normal düşünemiyor.

Bundan sonra neler olabilir?

- Hiç bilmiyorum. Hayri seçilmiş bir belediye başkanı. Emanetçi bir belediye başkanı değil. Teklif ettiğinde dördümüz; Emir, Mustafa, Hayri ve ben. Hayri’ye başkan adaylığını teklif etti. ‘Emir de yanınızda yardımcı olur’ dedi. Bu kadar yani. Emanetçi gibi laflar söyleniyormuş. Katiyen öyle şeyler konuşulmadı.

‘Şişli’de işler iyi gitmiyor’

Anlattıklarınız çok önemli ve bir tür ihbar...

- Savcılığa gidiyordum, Hayri durdurdu. 1 ay geçti aradan. Artık konuşmak gerektiğini düşündüm. Çünkü Şişli’de işler iyi gitmiyor. Hangi nedenden dolayı iyi gitmediğini kamuoyu bilsin. İç çekişme yüzünden. Görevini yaptırmıyorlar. Şu anda hiç danışmanı kalmadı. Görevini yapamaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ondan sonra da diyecekler ki ‘Bakın başkan icraat yapamıyor.’

Endişeli misiniz can güvenliğiniz açısından?

- Benden çok çocuklarım için korkuyorum. Biz artık yaşımızı aldık. Oğlumuz evleniyor, en mutlu günümüz olması lazım ama düğünün zevkini alamıyoruz. O heyecanı yaşayamadık. Çok kötü zamanlar yaşadık. İnşallah bundan sonra yaşamayız. Politikaya iyi insanların girmesini istedim hep. Sarıgül teklif ettiğinde Hayri’yi bu nedenle destekledim. Ama şimdi anlıyorum ki böyle kişiler neden korkup kaçıyorlar. Aklıma hep Hayri’nin dedesi İsmet İnönü’nün sözü geliyor: Bir ülkede namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça ülke kurtulmaz.

‘Kanıtlayamam’

Bu anlattıklarınızdan sonra belki savcılık da harekete geçecek. Mustafa Sarıgül de ‘Yalan, böyle bir şey olmadı’ dediğinde nasıl kanıtlayacaksınız tehditleri?

- Kanıtlayamam... Sarıgül evdeki tehditte ‘Cep telefonları dışarıda dursun’ demiş. Ama Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalemi’nin cep telefonundaki konuşmanın kayıtları araştırılabilir. Yalanlayabilirler ama artık kamuoyu karar verecek, kimin doğru söylediğine. Demokrasiyle seçilmiş bir başkan, kaba kuvvetle düşürülmek isteniyor. Bu da demokrasiye uymaz. Partinin bir an önce harekete geçip disipline vermesi lazım.

Mustafa Sarıgül: Nasıl bir ruh halidir

Mustafa Sarıgül de hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Sarıgül, "Gerçekdışı suçlama ve iftiraya kalkışmak nasıl bir ruh halidir, doğrusu anlamak mümkün değil" dedi.

Mustafa Sarıgül'ün açıklaması şöyle:

"Bugünkü bir gazetede yer alan haberde, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün eşi Nazlı İnönü, şahsımla ilgili gerçek dışı suçlama ve iftiralarda bulunmaktadır..

Söz konusu suçlamalar tamamen gerçek dışıdır ve çirkin bir iftiradan ibarettir.

Hayri İnönü, belediye başkanı olduğum son beş yıl boyunca Şişli Belediye Meclisi’nde meclis üyesi olarak görev yaptı. Meclis çalışmalarını birlikte yürüttük ve kendisini bir gün olsun yanımdan ayırmadım.

Hayri İnönü, o dönemde belediyenin bütün hesaplarını denetleyen ve onaylayan Denetim Komisyonu’nda da görev yaptı. Ayrıca, meclis hukuk komisyonu üyeliği de yaptı.

Hayri İnönü’yü Şişli’ye Belediye Başkan adayı olarak bizzat ben kendim önerdim. Eşi Nazlı Hanım da o dönemde defalarca bana gelip, bazı dostlarımın da yanında, Hayri Bey’i önerdiğim için teşekkür etti.

Bugün aynı Hanımefendinin şahsıma yönelik bu iftiraları nasıl söyleyebildiğini anlamayabilmek mümkün değil. Büyük bir vefasızlıkla karşı karşıyayız; çok üzüntülüyüm.

Daha bir gün önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun huzurunda, Hayri İnönü ile görüşmeler yapıldı; bunlar kamuoyuna da yansıdı. Bu görüşmelerde Hayri İnönü, bugün eşinin bahsettiği iddiaların hiçbirinden söz etmediği gibi, bu tür iddiaların doğru olmadığını da açıkça ifade etmiştir.

Milletvekilimiz Sayın İhsan Özkesin de huzurunda yapılan görüşmelerde farklı konuşup, daha sonra gerçekdışı suçlama ve iftiraya kalkışmak nasıl bir ruh halidir, doğrusu anlamak mümkün değil.

Bir kez daha kamuoyu bilmelidir ki, şahsıma yönelik suçlamaların gerçekle uzak yakın bir ilgisi yoktur ve tamamen iftiradan ibarettir.

Son dönemde bu konudaki açıklamaları yan yana koyduğumuzda; bunun şahsımı ve mensubu bulunduğum CHP’yi yıpratmaya yönelik çirkin bir oyunun parçası olduğunu düşünmemek elde değildir.

Ben, yurttaşlarımıza olan saygım ve partimizin çıkarları gereği, bugüne kadar hiç konuşmadım. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için, yerel seçimden bu yana belediye binasına dahi gitmedim.

Şimdi böylesi bir iftirayla karşılaşmış olmaktan dolayı çok üzüntülüyüm; bu suçlama ve iftiraları kamuoyu önünde kesinlikle reddediyorum.

Avukatlarım bu konuda gerekli işlemleri başlatacak ve yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım. Onca yıllık siyasi emeğimin ve onurumun bu şekilde çiğnenmek istenmesine asla izin vermeyeceğim.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur."

İhsan Özkes: Hayri İnönü'ye iki kez sorduk 'tehdit yok' dedi

Şişli Belediye Başkanı ile Mustafa Sarıgül arasında yaşanan sorunu çözmek için görevlendirilen CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, "Hayri İnönü'ye, Sarıgül'ün kendisini tehdit ettiğine dair basında yer alan iddiaları hem İstanbul'da ben sordum hem de Ankara'da Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu sordu. İnönü, her iki sefer de kendisinin tehdit edilmediğini söyledi" dedi.

Aysel Alp’in Hürriyet’teki haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun iki tarafı uzlaştırmakla görevlendirdiği İstanbul Milletvekili İhsan Özkes Hürriyet'in, "Sizin yaptığınız görüşmelerde Hayri İnönü, Sarıgül'ün kendisini tehdit ettiğini söyledi mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Dün akşam Şeb'i Arus törenlerindeydim, geç döndüm o nedenle Nazlı Hanım'ın açıklamalarını henüz görmedim, okumadım. Ama bir gün önce Genel Başkan ile yaptığımız görüşmede arkadaşlar arasında uzlaşı çıkmıştı, birlikte çalışmaya devam edeceklerdi. Tokalaşarak ayrılmışlardı. Nazlı Hanım'ın söylediğini belirttiğiniz o iddialar ne İstanbul'da benim İnönü ve Sarıgül ile yaptığım görüşmede ne de Genel Başkanın yanında yaptığımız görüşmede gündeme geldi. İnönü'ye hem birebir hem de Sarıgül'ün de olduğu görüşmemizde kendisine basında yer aldığı gibi tehdit olup olmadığını sordum. Aynı soruyu Genel Başkanımız da sordu. Her iki yerde de İnönü, 'yok' dedi. Son yaptığımız görüşmeden de tokalaşarak ve uzlaşarak ayrılmışlardı. "