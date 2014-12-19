Hayri İnönü'den Emir Sarıgül'ün istifasına ilk yorum

Şişli Belediyesi'nde Başkan Hayri İnönü'nün yaklaşık iki ay önce 'Sarıgül operasyonu' olarak adlandırılan bir operasyonla 25 müdür ve Emir Sarıgül'ü görevden almasıyla başlayan kriz Hayri İnönü ve eşinin tehdit açıklamaları ile her geçen gün büyüdü. Bugün ise Şişli Belediye Başkanvekili Emir Sarıgül'ün görevinden istifa etmesiyle farklı bir boyut kazandı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Başkanvekili Emir Sarıgül'ün istifasını yorumladı. Artık konuşmaktan çok işlere konsantre olmak istediğini söyleyen İnönü, Emir Sarıgül'ün istifasıyla ilgili "Kendi takdiri" yorumu yaptı.

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, Emir Sarıgül'ün 'Ben ve 29 meclis üyesi arkadaşımla mücadeleye girişti" açıklamasının hatırlatıldığı İnönü, " Böyle birşey yok. Ben kimseyle bir mücadele içinde değilim. Meclis üyelerimizle birlikte işimize bakacağız. Meclis'te sadece 292 üye yok AKP'liler de var" dedi.

Hayri İnönü'nün açıklamaları şöyle:

Meclis üyelerinin Sarıgül'ün kontrolünde olduğu ve sizin çalışmalarınızı engelleyecekleri söyleniyor...

Böyle birşey olacağını düşünmüyorum. Meclis üyeleri tek tek kişilik sahibi insanlardır. Halkın oyuyla meclise girdiler. Birisinin kontrolünü kabul etmeyeceklerdir. Grup kararı alınır ve kararlar öyle çıkar. Ben sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum.

Nisan ayında yapılacak faaliyet raporu oylamasında başkanlığınızı düşürebilecekleri dillendiriliyor?

Dünyanın neresinde olmuş böyle bir şey. Ben o süreçte de böyle bir olayın gündeme geleceğini kanısında değilim.

Çok tartışılan Nişantaşı'nı yılbaşı için belediye olarak ışıklandıracak mısınız?

Bu sene Nişantaşında yılbaşıyla ilgili belediyenin bir çalışması olmayacak.