CHP'deki 'tehdit krizi' sonrası Emir Sarıgül Şişli Belediyesi'ndeki görevinden istifa etti

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşinin "tehdit" açıklamaları ile her geçen gün farklı boyut kazanan ‘Şişli krizi’ büyüyor. Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün ‘Bana küfür etti bundan sonra beraber çalışamayız’ dediği eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu ve Şişli Belediye Başkanvekili Emir Sarıgül, Esentepe’deki eski belediye binasında açıklama yaparak başkanvekililği görevinden istifa etti. Sarıgül, meclis üyeliği görevinde devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün okul arkadaşı Ali Ekinci de görevini bıraktı.