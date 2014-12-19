T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'deki 'tehdit krizi' sonrası Emir Sarıgül Şişli Belediyesi'ndeki görevinden istifa etti

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Emir Sarıgül'ü kendisine küfür etmekle suçlamıştı

19 Aralık 2014 13:19

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşinin "tehdit" açıklamaları ile her geçen gün farklı boyut kazanan ‘Şişli krizi’ büyüyor. Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün ‘Bana küfür etti bundan sonra beraber çalışamayız’ dediği eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu ve Şişli Belediye Başkanvekili Emir Sarıgül, Esentepe’deki eski belediye binasında açıklama yaparak başkanvekililği görevinden istifa etti. Sarıgül, meclis üyeliği görevinde devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün okul arkadaşı Ali Ekinci de görevini bıraktı.

 

ETİKETLER

emir sarıgülistifachpkrizmustafa sarıgülşişli belediyesitehditküfür

İlgili Haberler

Hayri İnönü'nün eşi 'Mustafa Sarıgül ölümle tehdit etti' dedi, Sarıgül karşılık verdi, CHP'den açıklama yapıldı

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün eşi Nazlı İnönü, söz konusu tehdit iddialarını kanıtlayamayacağını dile getirdi

Hayri İnönü: Mustafa Sarıgül'ün beni tehdit ettiğini Kılıçdaroğlu da biliyor

'Emir Sarıgül gelip burada küfür de etmiştir, ama tehdit etmedi'

Mustafa Sarıgül'den 'tehdit' açıklaması: Hayretler içindeyim, Hayri'yi tebrik ediyorum!

CHP'de yaşanan 'Şişli krizi' karşılıklı açıklamalarla büyüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24