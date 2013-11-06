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Politika

CHP’li Serindağ: Yasa değişikliği Aziz Yıldırım için mi yapılıyor?

CHP milletvekili Ali Serindağ, Suat Kılıç'a, kulüp başkanlığının 3 dönemle sınırlandıran kanun tasarısının, Aziz Yıldırım'ın tekrar başkan seçilmesiyle ilgisi olup olmadığını sordu

06 Kasım 2013 21:56

 

Hülya Karabağlı / ANKARA

 

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, kulüp başkanları için en fazla üç dönem sınırlaması öngören Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarı Taslağı’nı Meclis gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a, “Bu düzenlemenin, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeniden başkan seçilen Sayın Aziz Yıldırım’la bir bağlantısı var mıdır” diye sordu.

Ali Serindağ’ın soru önergesi şöyle:

“Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarı Taslağı” ile kulüp başkanlarının seçilmesi için en fazla üç dönem kısıtlaması getirilmek istendiği doğru mudur? Doğru ise bu kısıtlamanın gerekçesi nedir?
Basına yansıdığı gibi yasadaki bu değişiklikle ilgili talimatın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği doğru mudur?
Başbakanının daha önceki açıklamaları dikkate alındığında bu kısıtlamanın Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeniden başkan seçilen Sayın Aziz Yıldırım’la bir bağlantısı var mıdır?
Benzer bir konuda, TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 40. maddesiyle getirilen, “Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler” hükmünün hem Anayasa Mahkemesi hem de ilgili yüksek mahkeme tarafından “seçme ve seçilme hakkının ihlali” olduğu gerekçesiyle iptal edildiği, yürütmenin durdurulduğu bilinmesine rağmen, bu kez futbol kulübü başkanları için verilmesindeki neden nedir?”

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