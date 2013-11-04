Aziz Yıldırım neden kazandı, Mehmet Ali Aydınlar neden kaybetti?



Fenerbahçe'de yapılan Genel Kurul'da başkanlık için Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar yarıştı. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı oldu. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar’ın Fenerbahçe maçlarına gelmemesini çok iyi kullandı. CSKA maçında locada değil taraftarın içinde oturarak “Arkamda camia ve taraftarlar var” mesajını verdi.

3 Temmuz süreciyle Fenerbahçe’deki varlığı tartışılan Başkan Aziz Yıldırım, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile dün ( 3 Kasım 2013) başkanlık için yarıştı. Aziz Yıldırım 6821 oyla, 2383 oy alan Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek, yeniden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı seçildi.

Aziz Yıldırım'ın neden kazandığı Mehmet Ali Aydınlar'ın ise neden kaybettiği hurriyet.com.tr'de şöyle sıralandı:

Aziz Yıldırım neden kazandı?

1-“3 Temmuz hesaplaşması” söylemini kongrenin ana fikri yaptı. Uzun süredir istediği hesaplaşmayı dün gerçekleştirdi.

2-Kendinden emindi ama işi şansa bırakmadı. Bazı üyeleri bizzat aradı, dün saatlerce ayakta, insanları karşıladı.

3-Stratejisini iyi belirledi. Kendisine tepkili olanların dahi kendisine oy vermesini sağladı.

4-Mehmet Ali Aydınlar’ın Fenerbahçe maçlarına gelmemesini çok iyi kullandı. CSKA maçında locada değil taraftarın içinde oturarak “Arkamda camia ve taraftarlar var” mesajını verdi.

5-Kongreyi çok iyi biliyor. Kendini destekleyenlerin oturma planından, sandalyelere konulan Yılmaz Özdil yazılarına kadar en ince ayrıntıya kadar düşünülmüş bir seçim süreci yaşattı.

Mehmet Ali Aydınlar neden kaybetti?

1-Eski grupçular kendi güçlerini olduğundan fazla gösterip onu yanılttılar. Şike süreci ile ilgili bazı noktaları açıklayamadı.

2-Kongrede çok kısa konuşup Yıldırım’ın konuşmasını beklemeden çıkması tepki topladı. Bunun yerine TV’den seslenmesi kongre üyeleri tarafından olumlu karşılanmadı.

3-Yıldırım kongrenin ilk günü gövde gösterisi yaparken Aydınlar’ın destekçileri cılız kaldı. Kararsız olanlar Yıldırım’a olan desteği görüp tercihlerini yaptılar.

4-3 Temmuz ile ilgili bazı soruları yanıtsız bıraktı… Lutfi Arıboğan, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında olumlu sözleri aleyhine kullanıldı.

5-Kongrenin Aziz Yıldırım tarafından açılan Ülker Arena’da olması, baştan psikolojik üstünlüğü yitirmesine yol açtı.

11. Kez başkan oldu

Aziz Yıldırım, Şubat 1998’de, rakibi Vefa Küçük’ü 1 farkla geçip 1469 oyla ilk kez başkan seçilmişti. Haziran 1998’de tek aday olarak girdiği kongrede 655 oyla ikinci kez başkan seçilmişti. Şubat 2000’de Aziz Yıldırım 2 bin 657, Vefa Küçük 1974 oy almıştı. Aziz Yıldırım tek aday olarak girdiği 2001’de 1067; 2002’de 2175; 2004’te 3555; 2006’da 3676, Haziran 2006’da 2824 oyla tekrar tekrar başkan seçilmişti. 2009’daki kongrede Aziz Yıldırım 5053, Şadan Kalkavan 1216 oy almıştı. Aziz Yıldırm cezaevindeyken tek aday olarak girdiği 2012 Mayıs ayındaki kongrede, 5269 oyla 10. kez Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilmişti.

Aziz Yıldrım'ın yönetim kurulu listesi şöyle:

Asil Üyeler: Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Ahmet Özokur, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ender Alkaya, Ahmet Tahir Perek, Ömer Temelli, İsfendiyar Zülfikari, Deniz Tolga Aytöre, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Turhan Şahin, Erhan Türkoğlu

Yedek Üyeler: Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Mehmet Selim Kosif, Mustafa Serdar Erkan, Yalçın Haker, Metin Doğan, Selim Sapan