Aziz Yıldırım, oylama sonrası sert konuştu

3 Temmuz'un ardından çok farklı bir havada geçen Fenerbahçe Kongresi sonrası, 11. kez Başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın konuşması da alışılmışın dışında oldu.

Bu kongrenin 3 Temmuz'dan bu yana yaşananların bir hesaplaşması olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu, günlük yaşayanlarla gerçekten Fenerbahçeli olanların mücadelesiydi. Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle Fenerbahçe için hapis yatanların, darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi" diye konuştu.

İsim vermeden çok sert açıklamarını sürdüren Yıldırım, "Fenerbahçe'nin 2011 yılında şampiyon olduğu zaman Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Trabzonspor'a çalışanların karşı listede olduğu bir mücadele yaşadık bugün. Utanmadan buraya geldiler" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasının tam metni:

"Değerli Fenerbahçeliler, değerli kongre üyeleri, değerli dostlarım, gerçek Fenerbahçe'nin gerçek sahipleri...

Bugün burada bir seçim kongresi yapmadık. Olağanüstü kongredeki amaç Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'dan bu yana yaşadıklarının hesaplaşmasıydı.

Kulüp içerisinde günlük yaşayanlarla, gerçekten Fenerbahçeli olanların mücadelesiydi bugün.

Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle, Fenerbahçe için gerektiğinde hapise gidenler, 'Darağacında olsak da son sözüm Fenerbahçe'dir' diyenlerin mücadelesiydi bu.

Fenerbahçe'nin 2011 yılında şampiyon olduğu zaman Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Trabzonspor'a çalışanların karşı listede olduğu bir mücadele yaşadık bugün. Ve onlar utanmadan buraya geldiler. Eğer onlar gerçek Fenerbahçeliler ise bugün orada o listede olmamaları ve bugün buraya gelmemeleri lazımdı.

Ama maelesef onlar gerçek Fenerbahçeli değil günlük yaşayan insanlardır.

Biz hepimiz Fenerbahçe için varız. Biz hepimiz Fenerbahçe'nin neferleriyiz.

Biz, çocuklarımıza Fenerbahçeliliği, Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda teslim edeceğiz. Bunun dışında kimse bizden birşey beklemesin.

Biz bu sene, her branşta şampiyon olacağız. Ama yarın çıkıp demesinler 'Bunlar yine şike yapacaklar' diye. Biz sporcularımız, yöneticilerimiz, kongre üyelerimiz, taraftarlarımız ve aslında bizi tutan 3-5 gazeteci ile beraber tarih yazacağız bu sene.

İyi ki varsınız, iyi ki bugün burada tarihi yeniden yazdınız.

Sayın Vefa Bey'e de gerçek bir Fenerbahçeli gibi kongreyi yönettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki Vefa Bey sen de varsın."