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Spor

Hamdi Akın: Aziz Yıldırım 3 gün içinde özür dilemezse...

Aziz Yıldırım'ın, kendisi hakkında söylediği sözlere karşın Hamdi Akın, 3 gün içinde özür gelmediği takdirda dava açacağını söyledi

04 Kasım 2013 22:07

 

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçildiği kongrede, Mehmet Ali Aydınlar'ın listesinde yer alan Hamdi Akın, Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği sözler için "3 gün içinde özür dilememesi halinde hukuksal süreçlere başvuracağını" açıkladı.
 
Hamdi Akın'ın, Aziz Yıldırım'a yönelik açıklaması şöyle:
“Geçirdiğimiz kongrenin tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyorum...
Ancak Sayın Aziz Yıldırım’ın, sadece beni değil ekibimizde yer alan diğer yönetim kurulu üyelerini de itham eden konuşmalarından ve kongreyi siyasi bir showa dönüştürmesinden son derece rahatsız olduğumu söylemeliyim. 
Bugün gelinen noktada, Sayın Yıldırım’ın seçim boyunca şahsıma yönelik yaptığı bu saldırılarla töhmet altında bırakılmış olmaktan büyük üzüntü duymaktayım. İtibarımı zedeleyen, her türlü asılsız açıklama ile ilgili olarak 3 gün içinde Aziz Yıldırım’ın özür dilememesi durumunda gerekli hukuksal süreçlere başvuracağımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım.
Delegeler kadar kendisinden etkilenmediğimi, söylediklerine hiçbir zaman inanmadığım için meydanın boş olmadığını söylemek istiyorum. 
Şahsen iyi bir Fenerbahçeli olduğumu düşünüyorum. Sorumlu bir Fenerbahçeli olarak çok sevdiğim kulübüme hizmet etmekten hiçbir zaman kaçınmadım. Bugün yine benzer bir yarışın içine girdiysek bu Fenerbahçe’mizi daha iyi yerlere taşımak içindir. 
Söz konusu iftiraların ispatlanması durumunda çok sevdiğim Fenerbahçem’den İstifa edeceğim, tabi aksi durumda da Sayın Aziz Yıldırım istifa etmelidir, zira kişilere İftira atmak ve manevi şahsiyetine zarar vermek bu kadar basit olmamalıdır..
Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarım.”

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