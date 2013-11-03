Aziz Yıldırım yeniden Başkan seçildi

3 Temmuz süreciyle Fenerbahçe’deki varlığı tartışılan Başkan Aziz Yıldırım, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile başkanlık için yarıştı.

Ülker Sports Arena’da düzenlenen Seçimli Olağanüstü Kongre’de oy verme işlemleri saat 10.00’da başladı. Sandıklar 17.00’da kapandı ve saat 18:40'a kadar oylar sayıldı.

Seçimi kazanarak 11. kez Başkan olan Aziz Yıldırım'ın yeni Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor;

Asil üyeler: Tahir Perek, Mahmut Uslu, Ömer Temelli, Erhan Türkoğlu, Ahmet Özokur, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Ender Alkaya, Tolga Deniz Aytöre, Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, İsfendiyar Zülfikari, Şekip Mosturoğlu, Turhan Şahin.

Yedek üyeler: Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Selim Kosif, Serdar Erkan, Yalçın Haker, Metin Doğan, Selim Sapan

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Talat Yılmaz, Semih Özsoy, Yasemin Merçil, Ahmet Ketenci, Ersan Topbaş yeni kurulda yer almadılar. Onların yerine ise, Ahmet Özokur, Selim Kosif, Erhan Türkoğlu, Selim Sapan, Metin Doğan yönetim kuruluna dahil edildi.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen kongrede, oy verme işleminin sona ermesinin ardından 23 sandıkta önce başkan adaylarının oyları sayıldı. Kongre Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan adaylarının oylarının sayımının tamamlanmasından sonra sonuçları açıkladı. Konuşmasına "Kazanan Fenerbahçe oldu, kazanan Aziz Yıldırım oldu" diye başlayan Küçük, daha sonra kongrede toplam 9 bin 380 oyun kullandığını, Aziz Yıldırım'ın 6 bin 821 oy, Mehmet Ali Aydınlar'ın 2 bin 383 oy aldığını, 176 oyun ise geçersiz sayıldığını kaydetti. Aydınlar'dan, destekçilerine teşekkür

Aydınlar, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine ve yönetim listesindeki arkadaşlarına oy verenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sadece Fenerbahçe camiası değil, tüm Türkiye bir seçimde nasıl davranılması gerektiğini, nezaket ve centilmenlik içerisinde nasıl davranılabileceğini yaşayarak gördü, takip etti, izledi. Ben ve arkadaşlarım, ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşunda bir seçimin nasıl yapılacağını, seçim çıtasının nasıl yükseltilebileceğini, demokratik bir seçimde mücadelenin nasıl verileceğini bütün güzellikleriyle tüm Türkiye'ye gösterdiğimizi düşünüyorum. Biz bugün Fenerbahçe sevdamızın ne denli büyük olduğunu, göreve geldiğimiz takdirde neleri başarabileceğimizi, herkese en açık şekilde anlattığımız inancındayız. Kongre üyeleri oylarıyla bu arzuyu tercih etmemiş olabilir. Buna da sonunda kadar saygı duyuyor ve yine de teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe Kulübü'nde dostluğu, iç ve dış barışı sağlamak için başkan adayı olduğunu ifade eden Aydınlar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çok kısa bir süre önce girmem gerektiği inancıyla yer aldığım bu seçimde, bize destek veren, katkıda bulunan, öncelikle Fenerbahçe sevdalılarına, medya kuruluşlarına, sonra ekip arkadaşlarıma ve kampanyamız sırasında büyük çaba gösteren değerli arkadaşlarıma en içten saygılarımı sunuyorum."