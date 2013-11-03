Aziz Yıldırım yeniden Başkan seçildi

3 Temmuz süreciyle Fenerbahçe’deki varlığı tartışılan Başkan Aziz Yıldırım, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile başkanlık için yarıştı.
Ülker Sports Arena’da düzenlenen Seçimli Olağanüstü Kongre’de oy verme işlemleri saat 10.00’da başladı. Sandıklar 17.00’da kapandı ve saat 18:40'a kadar oylar sayıldı.
Seçimi kazanarak 11. kez Başkan olan Aziz Yıldırım'ın yeni Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor;
Asil üyeler: Tahir Perek, Mahmut Uslu, Ömer Temelli, Erhan Türkoğlu, Ahmet Özokur, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Ender Alkaya, Tolga Deniz Aytöre, Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, İsfendiyar Zülfikari, Şekip Mosturoğlu, Turhan Şahin.
Yedek üyeler: Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Selim Kosif, Serdar Erkan, Yalçın Haker, Metin Doğan, Selim Sapan
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Talat Yılmaz, Semih Özsoy, Yasemin Merçil, Ahmet Ketenci, Ersan Topbaş yeni kurulda yer almadılar. Onların yerine ise, Ahmet Özokur, Selim Kosif, Erhan Türkoğlu, Selim Sapan, Metin Doğan yönetim kuruluna dahil edildi.
Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen kongrede, oy verme işleminin sona ermesinin ardından 23 sandıkta önce başkan adaylarının oyları sayıldı.
Kongre Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan adaylarının oylarının sayımının tamamlanmasından sonra sonuçları açıkladı. Konuşmasına "Kazanan Fenerbahçe oldu, kazanan Aziz Yıldırım oldu" diye başlayan Küçük, daha sonra kongrede toplam 9 bin 380 oyun kullandığını, Aziz Yıldırım'ın 6 bin 821 oy, Mehmet Ali Aydınlar'ın 2 bin 383 oy aldığını, 176 oyun ise geçersiz sayıldığını kaydetti.
Aydınlar'dan, destekçilerine teşekkür
Aydınlar, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine ve yönetim listesindeki arkadaşlarına oy verenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sadece Fenerbahçe camiası değil, tüm Türkiye bir seçimde nasıl davranılması gerektiğini, nezaket ve centilmenlik içerisinde nasıl davranılabileceğini yaşayarak gördü, takip etti, izledi. Ben ve arkadaşlarım, ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşunda bir seçimin nasıl yapılacağını, seçim çıtasının nasıl yükseltilebileceğini, demokratik bir seçimde mücadelenin nasıl verileceğini bütün güzellikleriyle tüm Türkiye'ye gösterdiğimizi düşünüyorum. Biz bugün Fenerbahçe sevdamızın ne denli büyük olduğunu, göreve geldiğimiz takdirde neleri başarabileceğimizi, herkese en açık şekilde anlattığımız inancındayız. Kongre üyeleri oylarıyla bu arzuyu tercih etmemiş olabilir. Buna da sonunda kadar saygı duyuyor ve yine de teşekkür ediyorum."
Fenerbahçe Kulübü'nde dostluğu, iç ve dış barışı sağlamak için başkan adayı olduğunu ifade eden Aydınlar, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Çok kısa bir süre önce girmem gerektiği inancıyla yer aldığım bu seçimde, bize destek veren, katkıda bulunan, öncelikle Fenerbahçe sevdalılarına, medya kuruluşlarına, sonra ekip arkadaşlarıma ve kampanyamız sırasında büyük çaba gösteren değerli arkadaşlarıma en içten saygılarımı sunuyorum."
Kiğılı: Bu kadarını beklemiyordum
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kiğılı, Başkan Aziz Yıldırım'ın yaklaşık 6 bin 800 oy aldığını ifade ederek, "Bu kadar büyük farkı beklemiyordum. Kongreye yaklaşık 10 bin üye katıldı. Bize
atmayan 2 bin 300 kişi de Fenerbahçeli. Biz daha çok çalışacağız. Karşımızda muhalefet de olsa onlar bizim dostumuz. Onları da bu medenice hareketlerinden
dolayı kutluyorum. Onlarla beraber el ele vereceğiz, yarınlarda daha iyi bir Fenerbahçe'yi meydana getirmek için elimizden ne gelirse çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Bir gazetecinin, "Başkan Aziz Yıldırım 'Fenerbahçe’yi satanlar yönetime giremez' diye sözleri oldu" demesi üzerine Kiğılı, "Bunlar başkanı bağlayan sözler. Onu başkana soracaksınız" dedi.
Yönetim kurulu üyesi Şekip Mosturoğlu da herkesin Fenerbahçe'nin geleceği için oy kullandığını ifade ederek, "Sonuçta çıkan tablo 3 Temmuz sürecinden beri yaşadığımız olaylarda camiamızın, taraftarımızın olduğu gibi genel kurulumuzun da büyük bir destekle bizim arkamızda durduğu yönünde. Başkan bugün tahmin ediyorum seçildiği ilk günden bugüne en büyük oyu aldı, çok büyük de fark yaptı. Bu açıdan değerlendirdiğinizde manevi olarak da çok büyük anlamı var. İnşallah bu destek, bu davaya Fenerbahçe camiası, ailesi sahip çıktığı sürece iyi şeyler Fenerbahçe için olacaktır" şeklinde konuştu.
Bir gazetecinin, "Aziz Yıldırım 'bu bir hesaplaşmadır' dedi, siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine Mosturoğlu, "Hesaplaşma, yüzleşme, nasıl isimlendirirseniz isimlendirin. Dün gündemin 10. maddesi bu konuyla direkt ilgiydi. Bugün katılımın bu boyutlarda olması, iki aday arasında farkın bu kadar büyük olması yüzleşmenin ve hesaplaşmanın tezahürü. Saat 5'e kadar oy kullanamayan, dışarda kalan da oldu. Bir camia, kulübüne bu kadar sahip çıkıyorsa özel bir durum var demektir. Bu özel durumda başkanın lehine tezahür ediyorsa başkanın dillendirdiği konunun çok önemli olduğu işaret ediyor demektir. Ben de yüzleşme ve hesaplaşma olarak görüyorum" ifadesini kullandı.
Şekip Mosturoğlu, sıkıntısı olmayan bir genel kurul geçirdiklerini de vurgulayarak, "İlk gün genel kurul açıldığında dışarda TOMA'lar vardı. Buna inanamadık. Bizim tarihimiz boyunca bu tip genel kurullar yaşanmamış. Bizim öyle bir geleneğimiz yok. O açıdan baktığınızda çok iyi bir imtihan verdik, demokrasi adına kulüp için muhalefet adına başarılı olduk" dedi.
Divan Başkanı Vefa Küçük ise çok iyi bir kongre olduğunu belirterek, "İki gün yaşadığımız kongre, son zamanların en başarılı kongresidir bana göre. Kazanan Fenerbahçe olmuştur, kazanan kongre üyeleri ve camiamız olmuştur. Seçim sonucunda da Aziz Yıldırım kazanmıştır" diye konuştu.