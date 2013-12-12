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CHP’li Hüseyin Aygün: Zeyit Aslan, cinsel organıyla konuşuyor

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP'li Muharrem İnce ile küfürleşen AKP'li Zeyid Aslan için 'Meclis’e geldiğinden beri cinsel organı dilinden düşürmüyor' dedi

12 Aralık 2013 14:54

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, ettiği küfürlerle gündeme gelen AKP’li Zeyid Aslan için “Cinsel organıyla konuşuyor. Meclis’e geldiğinden beri cinsel organı dilinden düşürmüyor” dedi.

Hüseyin Aygün, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, dün Meclis Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile küfürleşen ve daha önce de CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e küfür eden, kendisini Meclis’te uyurken görüntüleyen kadın parlamento muhabirlerine de “ben sizin bacak aranızı çeksem nasıl olur?” diyen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile ilgili konuştu.

Aygün, Aslan için, “Cinsel organıyla konuşuyor. Meclis’e geldiğinden beri cinsel organı dilinden düşürmüyor” dedi. “Biz aklımızla düşünüp konuşuyoruz” diyen Aygün, Zeyid Aslan’ın cinsel sorunlar yaşadığını düşündüğünü belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda, sokakta bile olmayan bir üslup kullanılamayacağına dikkat çeken Aygün, bu durumun daha kötüye gidebileceğini vurguladı. Aslan’ın Erdoğan’ın avukatlığından bugün tüm ulusa küfür eden bir merhaleye ulaştığı savunan Aygün, “kendisini Tayyip Erdoğan’a havale ediyorum” dedi.
 

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