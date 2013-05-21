Meclis'te küfür eden AKP'li Zeyid Aslan ceza almadı

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, geçtiğimiz haftalarda, Aile ve Sosyal İşler bakanı Fatma Şahin’e yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdiği Genç’in kürsüde yanına giderek, küfür etmişti. Aslan’ın sözleri tutanaklarda yer almış, daha sonra da tutanaklardan ayıklanmıştı. TBMM Genel Kurul’u AKP'lilerin de oylarıyla Aslan’ı kınamıştı.

Kınandı ve geçici ihracı istendi

Hürriyet Gazetesi’nden Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP Grup Disiplin Kurulu, Aslan’ın partiden “geçici ihraç edilmesi” için Müşterek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Geçen hafta, Disiplin Kurulu’na yazılı savunma veren Aslan, parti tüzüğünde eylemine karşılık gelen bir suç tanımının olmadığını savundu. “Görevsizlik” kararıyla dosyasının Grup Disiplin Kurulu’na gönderilmesini isteyen Aslan, savunmasında şunlara yer verdi:

Beni cezalandıramazsınız savunması

“Tüzüğümüzde sadece parti kurumsal kimliğine ya da yöneticilerine karşı böyle bir eylemde bulunulması halinde ceza öngörülmüştür. Bunun dışında bir suç tanımı yapılmamıştır. Örnek vermek gerekirse, milletvekili olarak trafikte bir vatandaşla aranızda benzer bir tartışma geçti, diyelim ki karşılıklı küfür de edildi, bu durumda ne yapılacak, ihraç istemi mi uygulanacak ya da Meclis Genel Kurulu’ndaki tartışmalara bakarsanız, milletvekilleri birbirlerine demediği lafı bırakmıyor.”

Cezasız kaldı

Parti Müşterek Disiplin Kurulu dün toplandı. Toplantıda, parti tüzüğü gereği bu suçtan “geçici ihraç” verilemeyeceği sonucuna vardı.. Bazı üyeler, “kınama cezası” verilmesini önerdi. Ancak, tüzükte iki kez kınama cezası verilen kişinin partiden kesin ihracının sözkonusu olacağı belirtilerek, bu da yapılmadı. Aslan cezasız kaldı.