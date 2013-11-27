T24 LogoT24 Logo
Gündem

'AKP Zeyid Aslan'a ne yaptıysa, CHP de Kamer Genç'e onu yapar'

Haluk Koç: Bugün yaratılmak istenen padişahlık havası tüm resmi gezilerde devreye sokulmaya çalışılıyor

27 Kasım 2013 18:13

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Kamer Genç’in Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşiEmine Erdoğan’a sözlü müdahalesine ilişkin, "Yaşanan tablo şık değildir, ama Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir. CHP, Zeyid Aslan’a AKP ne yaptıysa onu yapar. TBMM’nin ortasında en ağır küfrü edenler nasıl değerlendirildi? Kamer Genç küfür etmedi, sözlü bir tepkide bulunuyor" dedi.

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Japon Milli Günü resepsiyonunda Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Emine Erdoğan’a yönelik, "Sen hangi sıfatla konuşuyorsun" sözüne ilişkin bir açıklama yaptı. 

Koç, "Yaşanan tablo şık değildir ama Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir. Padişahlıkla yönetilmez. Bugün yaratılmak istenen padişahlık havası tüm resmi gezilerde devreye sokulmaya çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti hanedanlık değildir, diktatörlük değildir. Tek kişinin, tek ailenin resmi temsili üstlendiği bir krallık değildir" diye konuştu.

Koç, Kamer Genç’le ilgili bir disiplin süreci işletilip işletilmeyeceğine ilişkin, "CHP, Zeyid Aslan’a AKP ne yaptıysa onu yapar. TBMM’nin ortasında en ağır küfrü edenler nasıl değerlendirildi? Kamer Genç küfür etmedi, sözlü bir tepkide bulunuyor" dedi.

 

Zeyid Aslan ne yapmıştı?

 

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, geçen yasama yılında Kamer Genç ve kadın parlamento muhabirlerine küfür ve hakaret etmesiyle gündeme gelmişti.

Zeyid Aslan, önce TBMM Genel Kurulu’nda Kamer Genç’e küfür etmiş; ardından kendisini uyurken görüntüleyen kadın muhabirlere yönelik "Ben sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, 'bunların gerçeği bu' diye... Ahlaksız olurum değil mi?" sözlerini sarf etmişti.

AKP Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilen Zeyid Aslan, en hafif ceza olan “uyarı cezası” almış, bu karar muhalefetin tepkisini çekmişti.

 

'O gece takdir Japon Büyükelçiği'ne atti'

 

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Emine Erdoğan'ın konuşmasına müdahalesiyle ilgili, "O gece Japon Büyükelçiliği'nin kendi gecesidir. Kimi konuşturup, kimi konuşturmayacaklarına dair takdir kendilerine aittir. O gecede bir bayanın yaptığı konuşmaya müdahale etmesini doğru bulmuyorum" dedi.

ETİKETLER

kamer gençemine erdoğanmüdahalejapontaner yıldızrecep tayyip erdoğanchpaçıklamahaluk koçhaber

İlgili Haberler

AKP'li Aslan'dan kadın gazetecilere: Sizin bacak aranızı çeksem...

CHP'li Kamer Genç'e ettiği küfürlerle gündeme gelen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, bu defa da kadın gazetecilere ’taciz’ içeren ifadelerle hakaret etti

Cemil Çiçek'ten Zeyid Aslan'a: Ağzınızla oruç tutun

Kadın gazetecilere yönelik 'Ben sizin bacak aranızı çeksem...' sözleriyle gündeme gelen AKP'li Zeyid Aslan'a tepki gösteren TBMM Başkanı Çiçek, 'Ağzınızla oruç tutun' dedi

Hüseyin Çelik: Zeyid Aslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AKP'li Hüseyin Çelik, partisinin Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın kadın gazetecilere hakaret ettiği gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi

Kamer Genç, Emine Erdoğan'ın konuşmasına müdahale edince arbede yaşandı

Japonya Milli Günü resepsiyonunda Enerji Bakanı ile CHP'li Kamer Genç arasında arbede yaşandı

Kamer Genç: Emine Erdoğan'dan özür dileyecek bir davranışım olmadı

Emine Erdoğan'a karşı sergilediği tavır nedeniyle tepki alan CHP'li Kamer Genç kendini savundu. Genç, 'sarhoş değildim' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24