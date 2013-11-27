'AKP Zeyid Aslan'a ne yaptıysa, CHP de Kamer Genç'e onu yapar'

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Kamer Genç’in Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşiEmine Erdoğan’a sözlü müdahalesine ilişkin, "Yaşanan tablo şık değildir, ama Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir. CHP, Zeyid Aslan’a AKP ne yaptıysa onu yapar. TBMM’nin ortasında en ağır küfrü edenler nasıl değerlendirildi? Kamer Genç küfür etmedi, sözlü bir tepkide bulunuyor" dedi.

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Japon Milli Günü resepsiyonunda Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Emine Erdoğan’a yönelik, "Sen hangi sıfatla konuşuyorsun" sözüne ilişkin bir açıklama yaptı.

Koç, "Yaşanan tablo şık değildir ama Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir. Padişahlıkla yönetilmez. Bugün yaratılmak istenen padişahlık havası tüm resmi gezilerde devreye sokulmaya çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti hanedanlık değildir, diktatörlük değildir. Tek kişinin, tek ailenin resmi temsili üstlendiği bir krallık değildir" diye konuştu.

Koç, Kamer Genç’le ilgili bir disiplin süreci işletilip işletilmeyeceğine ilişkin, "CHP, Zeyid Aslan’a AKP ne yaptıysa onu yapar. TBMM’nin ortasında en ağır küfrü edenler nasıl değerlendirildi? Kamer Genç küfür etmedi, sözlü bir tepkide bulunuyor" dedi.

Zeyid Aslan ne yapmıştı?

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, geçen yasama yılında Kamer Genç ve kadın parlamento muhabirlerine küfür ve hakaret etmesiyle gündeme gelmişti.

Zeyid Aslan, önce TBMM Genel Kurulu’nda Kamer Genç’e küfür etmiş; ardından kendisini uyurken görüntüleyen kadın muhabirlere yönelik "Ben sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, 'bunların gerçeği bu' diye... Ahlaksız olurum değil mi?" sözlerini sarf etmişti.

AKP Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilen Zeyid Aslan, en hafif ceza olan “uyarı cezası” almış, bu karar muhalefetin tepkisini çekmişti.

'O gece takdir Japon Büyükelçiği'ne atti'

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Emine Erdoğan'ın konuşmasına müdahalesiyle ilgili, "O gece Japon Büyükelçiliği'nin kendi gecesidir. Kimi konuşturup, kimi konuşturmayacaklarına dair takdir kendilerine aittir. O gecede bir bayanın yaptığı konuşmaya müdahale etmesini doğru bulmuyorum" dedi.