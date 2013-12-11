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Politika

AKP’li Zeyid Aslan ve CHP’li Muharrem İnce küfürleşti

Zeyid Aslan ile Muharrem İnce arasındaki küfürleşme Meclis tutanaklarına da yansıdı

11 Aralık 2013 15:17

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ve CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu’nda birbirlerine sinkaflı küfür etti.

Geçen yasama döneminde CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e küfür eden ve kendisini Meclis’te uyurken görüntüleyen kadın parlamento muhabirlerine “ben sizin bacak aranızı çeksem nasıl olur?” diyerek tepki çeken AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, bu kez de Muharrem İnce ile girdiği küfürleşmeyle gündeme oturdu.

AKP Disiplin Kurulu tarafından daha önce de küfür ettiği gerekçesiyle uyarı cezası alan ve öfke kontrolü tedavisi gören Aslan’ın, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye ettiği yeni küfürleri de olduğu gibi TBMM resmi tutanaklarına girdi.

 

Tutanaklara girdi

 

TBMM’de söz alan Muharrem İnce, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü konuşmasında CHP’li milletvekillerine hakaret ettiğiini ifade etti. CHP’li tüm vekillerin Erdoğan’a dava açacağını belirten İnce, konuşmasını bitirdikten sonra yerine geçerken AKP’li Aslan ile tartıştı. Zeyit Aslan, İnce’ye “El kol hareketi yapma lan” derken İnce de “asıl sen hareket yapma önüne bak” dedi. Aslan İnce’ye “Terbiyesiz. Senin k.ç.. s...” diye küfür etti. İnce’yle Aslan’ın birbirlerinin üzerlerine yürümesi üzerine birleşime ara verildi.

 

Kamer Genç'e de küfretmişti

 

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, geçen yasama yılında Kamer Genç ve kadın parlamento muhabirlerine küfür ve hakaret etmesiyle gündeme gelmişti. Zeyid Aslan, TBMM Genel Kurulu’nda Kamer Genç’e küfür etmiş; kınama almış ve tepkiler nedeniyle Böcek Komisyonu Başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

 

Kadın muhabirlere tehdit

 

Zeyid Aslan, daha sonra TBMM'de iktidar kulisinin bahçesinde rastladığı bir grup kadın gazeteciye hakaret etmişti. Aslan, "Bir dahaki dönem hiçbir gazeteci buraya giremeyecek. Sizi buraya sokturmayacağım. Elimden ne gelirse yapacağım. Bunu mücadelesini vereceğim. Siz bu yaptıklarınızı gazetecilik mi sanıyorsunuz? Biz de insanız yoruluyoruz. Ben sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, bunların gerçeği bu diye ahlaksız olurum değil mi? Ama sizinki gazetecilik oluyor” demiş, AKP Grup Disiplin Kurulu tarafından “kınama” ile cezalandırılmıştı.

 

Öfke kontrolü tedavisi görüyorum

 

Sık sık yaptığı tartışmalarla gündeme gelmesinin ardından öfkesini kontrol altına almak için destek aldığını söyleyen Aslan, "Başladık, devam ediyoruz. Bu belli bir periyot ve zaman isteyen bir olay. Bu konuda bir arkadaşla görüşüyoruz. Bu anlamda destek alıyoruz" demişti.

 

‘Küfürleşmeyi  İnce başlattı’

 
AKP’li Zeyid Aslan, öğleden sonraki oturumda özür dilemek için söz aldı:
"Bugün Meclisin açılmasıyla birlikte, Sayın İnce'nin dünkü gerilimi ve gerginliği daha da arttıran, Sayın Başbakanımıza ve ailesine yönelik iftira veakaretlerle başlayan sözlü tartışma esnasında, Sayın İnce'nin şahsıma küfür etmesiyle maalesef, kendi üslubuna uygun bir şekilde -zabıtlardan gördüğüm kadarıyla- karşılık vermişim.Öncelikle, şunu belirtmek istiyorum ki: Elbette ki, bizim söylediğimiz sözler, bu Meclisin saygınlığına yakışmayan sözlerdir. Bu sözler dolayısıyla tüm Meclisimizden özür diliyorum. Ancak şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki: Basına düşen haberlerde bu Meclis zabıtlarında Sayın İnce'nin küfrünün üstünün kapatılarak verilmesi ve sadece küfrün tarafımızdan yapılmış gibi gösterilmiş olması bir çifte standarttır. Evet, bir küfürleşme olmuştur, hoş değildir ama bu küfürleşmeyi başlatan Sayın İnce'dir. 

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