CHP’li Kamer Genç, Zeyid Aslan’a 100 bin, Erdoğan’a 20 bin TL’lik dava açtı

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, AKP’nin küfürlü milletvekili Zeyid Aslan hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç, Aslan’a 100 bin, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında da 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.

106. ve 125. Maddeler uyarınca

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Kamer Genç, TCK’nin hakaret ve tehdit suçlarını düzenleyen 106 ve 125. Maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulundu. Genel Kurul tutanaklarını ve tanıkları delil olarak gösteren Genç, “Zeyid Aslan tarafından işlenmiş hakaret suçu Milletvekili olmam nedeniyle kamu görevlisine karşı işlenmiş bir suçtur ve ağırlaştırıcı nedenler mevcuttur. Ayrıca TBMM Genel Kurul Kürsüsünde tüm Milletvekilleri ve basının yer aldığı bir esnada Meclis TV yayını açık iken alenen işlenmiş bir suçtur. Hakaret ve tehdit suçları nedeniyle onur ve haysiyetime yapılan bir saldırı olarak manevi bütünlüğümün yıpranmasına neden olmuştur. Açıklanan nedenlerle zarar gördüm. İşlendiği aleni olan suçlar nedeniyle suç duyurusunda bulunma zorunluluğum doğmuştur”.

Genç, ayrıca 100 bin liralık tazminat davası açarken, 30 Nisan 2013 günü grup toplantısında şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle Başbakan Tayyip Erdoğan’dan da 20 bin lira istiyor.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Genç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in şahsıyla ilgili bir değerlendirmede bulunmadığını söyledi ve “Şahin'in birdenbire kükremesi, sinirlenmesi, daha önceden kararlaştırılmış bir oyununun sergilenmesi anlamına geliyor" ifadesini kullanan Genç, Şahin'e hakaret etmediğini iddia etti. Genç, ''Kast ettiğim; Atatürk'ün kadınlara yönelik getirdiği haklardı" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “kendisinin linç edilmesi için talimat verdiğini” söyleyen Kamer Genç, "Parlamento tarihinde görülmemiş ağırlıkta, ülkemizde bu laflar sarf edildiği takdirde karşı tarafı cinayet işlemeye sevk edecek ağırlıkta hakareti yapan kişiyi bu çatı altına getirdiğine göre, Başbakan Erdoğan, sen istifa ediyor musun? Sözüne güvenilir bir insansa, sözünün eriyse, istifa etmesi lazım” dedi. Genç, davaları kazanması durumunda tazminatları eğitim kurumlarına bağışlayacak.