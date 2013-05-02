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Politika

AKP'li Böcek Komisyonu Başkanı Zeyid Aslan disipline sevk edildi

Zeyid Aslan'ın başkanlığını yaptığı Böcek Komisyonu 40'ın üzerinde CHP Milletvekili tarafından basıldı. Küfür tartışması üzerine komisyon başkanlığından istifa eden Aslan, Disiplin Kuruluna sevk edildi

02 Mayıs 2013 14:31

Hülya Karabağlı / Ankara

 

AKP Milletvekili Zeyid Aslan'ın başkanlığındaki Böcek Komisyonu'nda tarihi bir gün yaşanıyor. 40'ın üzerinde CHP'li milletvekili Zeyid Aslan'ın küfürlerine tepki olarak TBMM Böcek Komisyonu'na geldi. Komisyonda çıkan tartışmalar üzerine önce başkanlıktan istifa eden Aslan'a TBMM Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

 

Zeyid Aslan istifa etti

 

TBMM’nin ‘utanma’ gerekçesiyle tutanaklarını yayınlayamadığı TBMM Böcek Komisyonu Başkanı, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan görevinden istifa etti. Aslan, komisyonda yer almayacağını bildirdi. İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı’na gönderdiğini söyleyen Aslan, partisinden istifasının söz konusu olmadığını söyledi. Aslan, kısa adı  ‘böcek’ olan Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu’nun başkanı olarak görev yapıyordu. 

 

CHP'li vekiller Böcek Komisyonu'nu bastı

 

CHP'liler, "ahlaksız başkan nerede" diyerek tepki gösterirken Komisyon üyesi İlhan Cihaner "özel hayat denen şey ahlalki bir şeydir. Temeli ahlaktır. Komisyon başkanı bu değerlerini yitirmiştir" dedi.

Chp'liler "anaavrat küfreden komisyon başkanı istemiyoruz" diye bağırırken, "istifa" sesleri yükseldi.

Ceketlerini çıkaran vekiller birbirini dışarı davet etti. Diğer vekilllerin araya girmesiyle gerilim yatıştı.

Komisyon başkanı toplantıya ara verdi.

CHP'li vekiller, aranın ardından yeniden başlayan toplantıyı terk etti.

Önceki gün CHP'li Kamer Genç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik sözlerini düzeltmek için kürsüye çıkmış AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, Genç'e küfür etmesi üzerine tartışma çıkmıştı.

Zeyid Aslan komisyona gelmedi, ancak Meclis'teki odasında olduğu belirtildi. Komisyon başkan vekili tarafından yönetiliyor.

Çok sert tartışmaların sürdüğü komisyon toplantısını 20'nin üzerinde kamera ve 50'ye yakın gazeteci izliyor.

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