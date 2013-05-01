Küfürlü Meclis tutanakları TBMM sitesinde yayımlanmadı

TBMM internet sitesinde, AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e yönelik ağır küfürler dile getirdiği oturumun tutanakları yayımlanmadı.

Aslan’ın “senin a... koyacağım. Senin a... koyacağım. Soytarı, köpek şerefsiz! O.. çocuğu! P... kurusu. P.... kurusu! Satılık köpek! Şerefsiz! Senin ananı s....m!” küfürlerinin yer aldığı sözler önceki gün TBMM tutanaklarında yerini almıştı. Genç de düzenlediği basın toplantısında tutanakları kamuoyu ile paylaşmıştı.

Ancak dün www.tbmm.gov.tr’nin tutanak metinleri bölümünde, salı oturumunun tutanağı yer almadı. Sitede en son tutanak olarak 25 Nisan Perşembe gününün oturum tutanakları yer aldı.