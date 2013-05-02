Muharrem İnce: Küfürleri eden Tokat milletvekili, azmettiricisi Başbakan'dır

AKP Tokat milletvekili Zeyid Aslan'ın CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e yönelik küfürlerini içeren genel kurul tutanaklarının Meclis'in internet sitesinden kaldırılması üzerine CHP'liler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le bir görüşme gerçekleştidi.

CHP Grup Başkanvekli Muharrem İnce, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile 1 saat görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan İnce, önceki gün Türk parlamento tarihinde, hatta dünya parlamento tarihinde bir ilkin yaşandığını savunarak, dün yayınlanan tutanakların kaldırılmasını da eleştirdi.

İnce şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan, edep ve terbiye abidesi yardımcınızla birlikte, -bizi hep edepsizlikle, terbiyesizlikle suçlarsınız ya- siz şu tutanakları, Salı günü grup toplantısında basının huzurunda, yüksek sesle okuyabilir misiniz Çıkın okuyun. Başbakan okuyamazsa Bülent Arınç okusun. O okuyamaz, yüreği yeten bir AKP'li okusun.

Kim istiyorsa o okusun ama birisi çıksın okusun. Burada suçlu olan, bu küfürleri eden Tokat milletvekilidir. Tokatlıların vicdanına sesleniyorum ama azmettiricisi Başbakan'dır. Suça azmettiren Başbakan'ın kendisidir'' diye konuştu.

İnce, görüşmede yaşanan olayları tasvip etmediğini söyleyen Çiçek'in Aslan ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan'a mektup yazdığını söyledi.