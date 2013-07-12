Cemil Çiçek'ten Zeyid Aslan'a: Ağzınızla oruç tutun

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Sözcü gazetesinde Genel Kurul’da uyurken fotoğrafını yayımlanmasının ardından 4 kadın gazeteciye yönelik kullandığı “Ben de sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, ‘Bunların doğal hali bu’ diye…” ifadeleriyle gündeme gelen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’a tepki gösterdi.

Muhabirlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Çiçek, dün olayın hemen ardından görüştüğü Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Yönetim Kurulu üyelerini bugün de makamında kabul ederek olaydan duyduğu üzüntüyü iletti. PMD Başkanı Göksel Bozkurt da olayın oluş biçimini anlattı. AK Partili Aslan’ın tepki gösterdiği, gazetede yayımlanmış fotoğrafı bizzat inceleyen TBMM Başkanı Çiçek, bu ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi.

'Yoğun tempo Meclis'i gerdi'

Yoğun temposu nedeniyle Meclis’in çok gergin olduğunu kendisinin de gördüğünü belirten Çiçek, “Ben milletvekili arkadaşlarımıza verdiğim iftarda da söyledim, arkadaşlarımıza ‘Ağzınızla oruç tutun’ dedim, her zaman da diyorum. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm” dedi. Olayın ardından Meclis’te gerekli girişimlerde de bulunduğunu anlatan TBMM Başkanı Çiçek, AK Parti’li Zeyid Aslan’ın tacizine maruz kalan 4 kadın gazeteciyi de arayarak üzüntülerini iletti.

Bakan Fatma Şahin de kınadı

Zeyid Aslan’a bir kınama da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’den geldi. Şahin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bir milletvekilinin kadın gazetecilere söylediği cümleler ile ilgili olarak şunu belirtmek isterim ki; nedeni, gerekçesi ne olursa olsun ilke olarak yanlışa yanlış demek gerekir. Görevi haber yapmak olan kadın gazetecilere sarf edilen sözleri ve kullanılan üslubu; bir kadın, bir anne ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak kınadığımı belirtmek istiyorum. İnsanlar düşüncelerini birçok yol ve üslup ile ifade edebilirler. Asıl olan; düşüncenin en temiz, en nezih ve en etkili kelimeleri seçerek nezaketle aktarılmasıdır” dedi.