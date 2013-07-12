Hüseyin Çelik: Zeyid Aslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Pariti Sözcüsü Hüseyin Çelik düzenlediği basın toplantısı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Meclis’te uyurken görüntülenmesinin ardından kadın gazetecilere yönelik “Ben de sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, ‘Bunların doğal hali bu’ diye…” sözlerini değerlendiren Çelik, Aslan’ın AKP Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Zeyid Aslan'a yakıştıramadım

Çelik, “16-17 günden beridir, yoğun tempodaki milletvekillerinin yorulması, uykuya geçmesi insani bir şeydir. Gidip onu çekip, gidip manşetlere taşımayı doğru bulmuyorum. Ahlaki bulmuyorum. Zeyid Aslan'ın bu tepkisini doğru buluyorum. Ancak Zeyid Aslan'ın bayan gazetecilere kurduğu diyaloğu AK Parti'ye de Zeyid Aslan'a da yakıştıramıyorum. Dün özür dilemesi için söz istemiş ancak CHP'liler buna da müsaade etmemişler. CHP'li vekiller, bugüne kadar içerde ve dışarda çok galiz küfürler ettiler. Başbakan'ın talimatıyla Zeyid Aslan disiplin kurulan sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

TMMOB haberleri yargısız infaz

Çelik, TMMOB'un yetkilerine yapılan kısıtlama ile ilgili çıkan haberleri de “yargısız infaz” olarak değerlendirdi. Hükümet Sözcüsü Çelik, “TMMOB ile ilgili TBMM'deki torba yasalarla yapılan bir düzenlemedir. TMMOB sivil toplum örgütüdür. Faaliyetlerini yetkiler çerçevesinde sürdürmektedir. Son anda Gezi olaylarıyla ilişkilendirildi gibi iddialar var. Bu iddia doğru değil. Daha 16 Nisan'da Gezi olayları hiç ortada yokken, bakanlık bir tasarı taslağı hazırlıyor. Belediyelere, odalara gönderiyor. Çünkü mimar ve mühendis odaları yasalardan kaynaklanan bir yetki kullanıyorlar. Yasanın kendilerine vermediği bir usül icat etmişler. Bununla mimar ve mühendis odalarından, vize adı altında para almaktadırlar. 16 Nisan'da başlatılan bir süreç var. Gezi olaylarında, mühendis odasının tavrı şöyle oldu diye düşünmek gerekle bağdaşmıyor” dedi.

6 ayda bir cinayet gerçekleşmedi

Çözüm süreciyle ilgili bir soru üzerine Çelik, “Farklı farklı söylemlerden vatandaşın kafası karışıyor olabilir. Bir çözüm sürecinin gereği olarak PKK unsurlarını yurt dışına çekmeye devam etti. Şunun bilinemsinde fayda var. Birinci aşama silahların susmasıydı. Çatışmaların olmamasıydı. 6 ayda teröre bağlı olarak işlenmiş bir cinayet yoktur. Süreci zehirlemeye, sabote etmeye yönelik olarak bazı faaliyetler var. Cizre'de Diyarbakır'da ortaya çıkan görüntüler gibi. Çok sayıda, kaçırma şantiye basma olaylarıyla olduğu gibi. Bunların bir kısmı PKK'lıların dediğine göre kendilerinin kontrol etmediği gruplarla ilgili. Kim yaparsa yapsın bunlar kabul edilemez” şeklinde konuştu.