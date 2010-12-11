AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan: 'Sarhoş musun? Şerefsiz!'

T24

AKP'li Aslan: 'Sarhoş musun, şerefsiz?'



Kamer Genç'e saldırdılar



Tasarının 2. bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, birçok konuşmacının "Anayasa değişkiliği sırasında ’darbecilerin yargılanacağını söylediniz, niçin bunlarla ilgili bir şey yapmıyorsunuz" dediğini anımsattı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Referandumdan önce iki gazeteye verdiği mülakatlardan ilgili bölümleri okuyan Ergin, Anayasa’nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasının ilkesel açıdan önemine işaret ettiğini kaydetti.Ergin, 12 Eylül generallerinin yargılanması konusunu hukuk sisteminin değerlendireceğini söylediğini de kaydetti.Ayağa kalkan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Ergin’in gazeteye verdiği demeci eksik okuduğunu ileri sürerek, "Ayıp. Söylediklerinizi inkar ediyorsunuz. Sizinle aynı Meclis’te bulunmaktan utanıyorum. Yüreğiniz varsa 12 Eylül’den hesap sorun" diye konuştu.Bu sırada bazı AK Parti milletvekilleri ile Öztürk arasında tartışmalar yaşandı.Oturumu yöneten Başkanvekili Meral Akşener, toplantıya ara verdi.Ara sırasında da tartışmalar sürdü.Aranın ardından AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Öztürk’ü kast ederek, "Sarhoş musun? Şerefsiz. Çıkarın şunu dışarı" diye bağırdı.AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Aslan’ı genel kurul salonu dışına çıkardı.Başkanvekili Akşener, oturuma yeniden ara verdi.Aranın ardından Kamer Genç, Akşener’in oturuma iki kez ara verdiğini, içtüzük gereği birleşimi kapatması gerektiğini iddia etti.AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Akşener’den gündeme geçmesini talep etti.CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Bahçekapılı’nın Başkanvekiline müdahale edemeyeceğini söylediler.Bun nedenle yine tartışmalar yaşandı Akşener oturuma tekrar ara verdi.Aradan sonra bu kez CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, Kamer Genç’in birleşimin kapatılması yönündeki iddiasını yineledi.Görüşmeleri devam ettirmesi üzerine Hamzaçebi, Akşener’in tutumu konusunda usul tartışması açılmasını istedi.