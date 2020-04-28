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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

28 Nisan 2020 11:06

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.

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