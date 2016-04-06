CHP: Gidiyorsun Ahmet Bey, yerine Binali'yi hazırlıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Aile Bakanı da birilerinin önüne yatmış vaziyette” sözlerinin Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından eleştirilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Parti Sözcüsü Haluk Koç yanıt verdi. Koç, Başbakan Davutoğlu’na “Gidiyorsun Ahmet Bey. Sen kendini kurtar. Bak Binali'yi hazırlıyorlar.” dedi.

Haluk Koç'un açıklamaları şöyle:

"Başbakan müsveddesi kalkmış ahlaktan adaletten bahsediyor.Kurtuluş Savaşı'nı adını ağzına alamayan başbakan müsveddesisin. Sizden ayrılan birisi özgül ağırlıktan bahsediyordu. Şimdi geldiğin nokta bu. Sende bu da yok. Senin fotoğrafın bu."

"Kalkmış hodri meydan dokunulmazlık kalksın diyor. Biz 2002 yılından beri söylüyoruz. Ensar Vakfı'nda yaşanan çocuk istismarı konusuna gelince bazı gerçekleri sizinle paylaşmak istiyoruz."

"İlk ve Orta Öğretim'de yurt ve pansiyon açmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevinde. Nabi Hoca konuş! Senin bakanlığının görevi. Milli Eğitim Bakanlığı bu işi bilerek ve isteyerek yerine getirmedi. 4+4+4 sonrası 17 bin köy okulu kapandı. Asli görevleri arasında olan yurt ve pansiyon açma görevini yerine getirmedi. Bu öğrenciler bazı sapıkların eline düştü. Ey utanmazlar, ey arlanmazlar. Kanunlarımıza göre özel kuruluşlar ilk ve orta öğretim kurumu açamazlar. Hiç bir denetim yapılmadı. Denetim yapan personel baskı altına alındı. Suç işlenmesi için bütün koşullar AKP'nin zihniyeti tarafından hazırlandı. Legal görünümlü illegal yerlerinde çocuklarımızın ırzına geçildi.

Elinizi yüreğinizin üzerine koyun vicdanınızla düşünün. Yaşları 9 ile 10 arasında değişen 45 tanesi Karaman'da Ensar Vakfı'na ait bu yurtlarda cinsel istismara uğradı. Buradan bütün halkımıza özellikle halkımıza, AKP'ye oy veren muhafazakar kardeşerimize özellikle seslenmek istiyorum. Allah aşkına 9-10 yaşındaki çocuğa reva mı bu? Kabul edilebilir mi?

Güler ve Zarrab ilişkisini nasıl ifade edeceksiniz?

"Bir seferden bir şey olmaz. Bu utanç verici bir şey. Genel Başkanı'mız soruşturmada Muammer Güler'in Reza Sarraf için söylediği şeyleri söyledi. Niye sizin aklınıza hemen o anlayış geliyor. Sizin içinizde o sapıklık var o yüzden."

"Eğer o anlam üzerinde gideceksek Rıza Sarraf ve Muammer Güler arasındaki ilişkiyi nasıl ifade edeceksiniz? Sizin kafanız tümden bozulmuş. Aile Bakanı çocuk istismarcıları karşısında kendisini siper etmiştir. Kaynakçaya baktığınızda orada Muammer Güler yazar. Bunu yapmaktan utanmıyorlar. Söyleniş amacının dışındaki anlamıyla alıp siyaseti gerip CHP'yi, tüzel kişiliğimizi, 11 milyonu töhmet altında bırakıyorlar."

"Bunca zamandır silahları bombaları gömenlerin önüne yatanlar kalkmış bize laf diyorlar. Gidiyorsun Ahmet Bey. Sen kendini kurtar. Bak Binali'yi hazırlıyorlar."

"Kadın ve erkek eşit değildir diyen senin Cumhurbaşkanın. Senin bacak aranı çekiyor muyum diyen senin milletvekilin. Yırcalı'da ağaçların kesilmesini engelleyen kadınları gazlıyanlar bunlar değil miydi? Berkin'in annesini yuhalatanlar bunlar değil miydi? Bütün bunları görmeyeceksin dünkü bu sözü amacının kastı dışında yorumlayarak CHP'yi çarmıha germeye çalışacaksınız. Çünkü sizi yönetenlerin kafasının arkasında bu düşünce var. Maalesef böyle."

Şehit haberleri

"Gün oluyor 10'u buluyor. Bu konuda gerçekten yüreği yanan bir siyasetçi olarak kabul etmeyin bu ülkenin değerlerine bağlı bir yurttaş olarak söylüyorum. Şehit olan her evladımızın kanında AKP'lilerin eli var. Tarih Eylül 2012. Oslo'da basına yansıyan sözlerin dışında ben bir AKP PKK ittifak metni açıkladım. Nereye ne kadar patlayıcı sakladınız hepsini biliyoruz dediler. Yamayın dedik, bu iş görüşülecekse Meclis'te olur dedik. 300 defa müracat yapıldı."

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu için söylediği, "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış durumda, o zaten hiç konuşmuyor" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP'li isimler, CHP liderini sert sözlerle eleştirmişti.

Sözlerinin arkasında olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kullandığım cümle, Türk siyasi hayatına AKP'li bir bakan tarafından kazandırılan bir cümle. Cümle bana ait değil. Rıza Zarrab için söylenmiş. 'Kimse sana birşey yapamaz, ben senin önüne yatarım" denmiştir. Dolayısıyla bu cümle benim sıfırdan bulduğum bir cümle değil" demişti.